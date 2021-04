Sánchez acusa a Casado de ser "patriota de sí mismo" y buscar "bronca" en el Parlamento como Abascal en Vallecas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, de ser "patriota de sí mismo" por no apoyar las medidas contra la pandemia ni ejercer siquiera una "crítica constructiva". A su juicio, está centrado en buscar "bronca" en el Parlamento, como la fueron a buscar sus "gemelos de la ultraderecha" de Vox en Vallecas, según a denunciado.

Durante su turno de réplica en Pleno del Congreso sobre el desarrollo del estado de alarma y el Plan de Recuperación, Sánchez ha cargado duramente contra el líder del Partido Popular y le ha avisado de que sus "gritos" demuestran que está "inquieto".

"Veo que está impaciente por entrar en la campaña de Madrid, pero me pregunto, ¿será que no le dejan?", ha asegurado Sánchez, antes de señalar que si el líder de Vox, Santiago Abascal, "fue a Vallecas a montar bronca", Casado ha acudido a la Carrera de San Jerónimo también "a montar bronca". "Pero no voy a entrar en ello", ha apostillado.

Sánchez también ha criticado la "incoherencia política" que, a su juicio, demuestra el líder del PP con su postura cambiante ante el estado de alarma. "Cuánto se aprende de usted. Es una enciclopedia", ha ironizado, antes de reprocharle su falta de contribuciones para luchar contra la pandemia.

Es más, el presidente ha resumido que lo que ha hecho en realidad el PP durante el año que llevamos de pandemia es ir "en contra del Gobierno de España y de las comunidades autónomas, sembrando odio y división. Es más, ha denunciado un "intento claro de tratar de derribar al Gobierno de España aprovechando la pandemia". "Ha demostrado ser un patriota, pero un patriota de sí mismo, con las ideas de Vox", ha sentenciado.

LA "MEJOR CREACIÓN" DE VOX: "EL POTAJE DE CASADO"

Precisamente Sánchez ha felicitado irónicamente al líder de Vox por haber logrado que "imponer su estilo al PP, tanto "en forma como en fondo como en terminología y en léxico". "Se ha tenido que ir a Vallecas, a un barrio de Madrid, para reivindicar que existe, porque el espacio de odio y crispación lo van ocupando otros", ha apostillado.

"Si me permite el sarcasmo, le felicito porque la derecha es hoy lo que es gracias a ustedes. Ya tienen su mejor creación: el potaje del señor Casado, con un poco de aquí y de allí, y algo de Toni Cantó, que siempre tiene que estar en todas las salsa", ha bromado, haciendo alusión al desembarco en el PP del exdirigente de Ciudadanos.

A continuación Sánchez ha proseguido su réplica respondiendo al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a quien ha agradecido sus palabras y ha llamado a "fortalecer" lo que une a sus formaciones para lograr "desde el diálogo y el acuerdo" que avance el "proyecto de cohesión" para España.

Por otra parte, el presidente ha tenido duras palabras para la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a cuyo partido ha acusado de tener "síndrome de Estocolmo" por querer seguir pactando con el PP a pesar de que la formación de Casado está "robándole tránsfugas" y "conspirando para su desaparición".