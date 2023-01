Sánchez acusa a la derecha de no defender las conquistas sociales por miedo o calculo electoral: le tiemblan las piernas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no le temblará la mano para defender las conquistas sociales en España y ha rechazado los "discursos reaccionarios" frente a una derecha a la que ha acusado de tener miedo o de que le "tiemblan las piernas" por cálculos electorales. Así lo ha asegurado hoy durante su intervención en el Parlamento para dar cuenta de los Consejos Europeos de octubre y diciembre.

Pedro Sánchez ha recordado que se cumplen once meses desde que Ucrania está "resistiendo frente al invasor". Pero ha advertido de que el pueblo ucraniano no solo resiste frente a Putin, sino que también lo hace frente a un "discurso reaccionario" que cuestiona los valores y los cimientos del proyecto europeo.

Un discurso que, según ha advertido, "otros replican en otras latitudes" y ha citado expresamente Brasil, EEUU y "también en España" y que significaría "retroceder a una época que pensábamos pasada, una época en blanco y negro".

Dicho esto, ha advertido a la derecha, aunque sin mencionar a ningún partido en concreto, que "no lo van a conseguir jamás" y que los derechos conquistados "no se cuestionan, se defienden se acatan y se ejercen". "Si a otros, por miedo o por cálculos postelectorales les tiemblan las piernas para defenderlos les digo que al Gobierno jamás le va a temblar la mano, que no vamos a ceder ni un milímetro", ha avisado Sánchez en referencia a la polémica de la semana pasada sobre las medidas gestacionales que había anunciado el gobierno de Castilla y León, aunque tampoco la ha mencionado expresamente.

Además, todo el discurso de Pedro Sánchez ha estado salpicado de referencias a los problemas creados por las "políticas neoliberales" que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy, frente a las que él ha aplicado y que, según afirma, son para mejorar la vida de las familias y las empresas.

SE TRATA DE BATALLAR EN BRUSELAS, NO DE BAJAR LA CABEZA

También ha sacado pecho de las negociaciones en Bruselas y de los logros conseguidos por su gobierno, sobre todo en política energética. "De esto se trata, se trata de batallar, no de bajar la cabeza, ese es el factor decisivo", ha exclamado Sánchez antes de aseverar que hoy, España se atreve a librar esas batallas en Bruselas y ha aprendido a ganarlas.

"Otros aceptaron sumisos una doctrina de reproche moral contra nuestro país y el sur de Europa, importando rescates bancarios mientras hoy España exporta soluciones como la solución ibérica", ha espetado.

