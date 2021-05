Sánchez acusa de "desleal" a Casado, que le pide que se deje ayudar en la crisis con Marruecos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, de ser "desleal" con los intereses generales del Estado en medio de la crisis con Marruecos y de utilizar "cualquier calamidad para intentar derribar el Gobierno". Por eso, ha preguntado de "qué lado está el principal partido de la oposición".

Así se ha pronunciado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que Casado ha pedido al presidente del Gobierno que "sea humilde" y "se deje ayudar" porque "hay más lealtad" en el PP que "en su Consejo de Ministros". "Sin acritud, ha demostrado que le queda grande el Gobierno", ha enfatizado.

El vídeo del día Villacís: “Ignacio Aguado no se va a ir al PP”

A renglón seguido, Sánchez le ha emplazado a aclarar la postura del PP en la crisis con Marruecos. "No me ha quedado claro, ¿usted apoya al Gobierno de España o no apoya al Gobierno de España. Aclarelo", ha retado Sánchez a Casado en un duro choque parlamentario, en el que ha recriminado al PP de "utilizar cualquier calamidad" como ha ocurrido con la pandemia para "tratar de derribar al Gobierno de España". "Y no lo van a lograr", ha proclamado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))