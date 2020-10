Sánchez acusa al PP de convertirse en "partido antisistema" por bloquear CGPJ y Casado le ve un presidente "fallido"

Casado dice que si no retira su reforma legal para el Consejo no hay "nada que pactar": "A mí no me presiona nadie y menos usted"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al PP de "bloquear" la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y ha señalado que desde que Pablo Casado lidera esta formación "ha dejado de ser un partido de Estado" para convertirse en "un partido antisistema". En su turno, el jefe de la oposición le ha tildado de presidente "fallido" y ha avisado que no pactará "nada" con él mientras no rectifique.

En una tensa sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Casado ha exigido al presidente del Gobierno que explique por qué "amenaza con una reforma a la polaca" del CGPJ, que, a su juicio, "liquidaría la separación de poderes y la independencia judicial".

"Mientras no retire su atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie y menos usted", ha espetado Casado a Sánchez tras la proposición de ley para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del CGPJ que PSOE y Unidas Podemos registraron este martes en la Cámara Baja.

CASADO LE PIDE QUE "EXPULSE" A PODEMOS DE ESE PROCESO

Casado ha advertido de nuevo al presidente del Gobierno que, si Sánchez "no rectifica", el PP acudirá al Constitucional, a las instituciones y a los tribunales europeos, al tiempo que le ha solicitado que "no ponga en riesgo los fondos de reconstrucción por atacar el Estado de Derecho".

También ha solicitado a Sánchez que "no busque falsos culpables", porque su ministro formó parte de un Consejo que se retrasó en su renovación dos años y el PSOE "bloqueó la presidencia del Constitucional cuatro años". Dicho esto, ha reclamado al presidente del Gobierno "volver a la legalidad" y apoyar la propuesta dedespolitización judicial que el PP registró esta semana.

"Expulse de ese proceso a Podemos", ha insistido, para avisar que el PP no permitirá que "meta de caballo de Troya" contra el sistema constitucional a "un partido imputado, que arremete contra el juez, el Rey y defiende a batasunos, independentistas y dictadores bolivarianos". Según ha reconocido, el PP se puede entender con Podemos para aprobar el Ingreso Mínimo Vital, pero "nunca para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero", aludiendo a la hemeroteca del propio Sánchez.

CASADO A SÁNCHEZ: "EL ÚNICO FALLIDO ES USTED"

Asimismo, Casado también le ha recriminado que no tenga "el coraje" de acudir al Congreso a defender el estado de alarma que ha "impuesto" en Madrid y que no actúe en otras autonomías "donde gobierna la izquierda" y tienen "más incidencia de contagios".

"En Europa ya ven a este país como un estado fallido, pero se equivocan, el único fallido es usted como presidente del Gobierno", ha espetado a Sánchez, para acusarle después de "mentir todo el tiempo", incluido con el número de fallecidos con la pandemia.

Ante estas manifestaciones, Sánchez ha afirmado que no iba a entrar en las "provocaciones" del presidente del PP, quien, a su juicio, ha "arrastrado" al Partido Popular en la estrategia de una oposición "crispada y provocadora" en línea a lo que "está haciendo la ultraderecha". "Tanto es así que a días de la moción de censura del señor Abascal no sabemos lo que va a hacer el PP, votar a favor, en contra o ponerse de perfil", ha manifestado.

Tras asegurar que cuando el PP está en la oposición defiende la Carta Magna "a medias, en función de lo que le convenga o no", Sánchez ha acusado al PP de "bloquear" el CGPJ, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional. "Y así le va a la democracia española desde que ustedes están en la oposición", ha manifestado.

Es mas, ha subrayado que con Casado al frente, el PP ha dejado de ser "un partido de Estado" para convertirse en un partido "antisistema" que "no cumple con la Constitución", y le ha pedido que "rectifique" antes de que "sea muy tarde" para él y para su partido.

SÁNCHEZ DICE QUE IGLESIAS CUENTA CON SU CONFIANZA

En su intervención, el presidente del PP ha pedido de nuevo al jefe del Ejecutivo que cese a su vicepresidente Pablo Iglesias después de que el juez del 'caso Dina' haya pedido investigarlo por tres delitos. Además, ha recordado que Sánchez "que llegó al poder con una moción de censura basada en una mentira y dando lecciones de ejemplaridad".

Sánchez le ha contestado pidiendo al PP que defienda la presunción de inocencia y le ha recalcado que, a diferencia de lo que ocurría con el PP, en su Gobierno "no hay ni procesados, ni imputados, ni condenados". "El vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno tienen mi más y absoluta confianza", ha aseverado.