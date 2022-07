Sánchez admite parálisis en el Estatuto de Guernica y lo achaca a peticiones difíciles del Gobierno Vasco

Ante las quejas del PNV, Sánchez recurre a su interlocución con el PSOE en Euskadi: "En todos lados cuecen habas"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este miércoles ante el PNV que existe una "cierta parálisis" en algunas transferencias recogidas dentro del Estatuto de Guernica, aunque lo ha achacado en cierta medida a algunas peticiones "difíciles" que ha solicitado el Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Así ha replicado Sánchez al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, durante el Debate del Estado de la Nación sobre las transferencias pendientes al País Vasco, haciendo referencia a la dificultad de materializar cuatro puntos concretos que ha pedido en las últimas fechas el Ejecutivo Vasco.

En este contexto, ha explicado que son las solicitudes que ha hecho el Ejecutivo Vasco de la Metereología, la Ordenación y Gestión del Literal, el Fondo de Protección a la Cinematografía y la autorización iniciales de trabajo para personas extranjeras.

Según ha defendido Sánchez, los ministerios competentes en estas materias han mostrado su rechazo a realizar estas transferencias al País Vasco, aunque ha reivindicado los traspasos que sí que se han materializado.

Entre estas transferencias, se encuentra por ejemplo la de Prisiones, que Aitor Esteban en su turno de réplica ha señalado que el Gobierno también veía complicado materializarla y finalmente se traspasó al Ejecutivo Vasco.

LA RELACIÓN GOBIERNO Y PNV

Asimismo, el presidente del Gobierno también ha contestado a las quejas que ha pronunciado Aitor Esteban por la comunicación que mantiene con el PNV sobre las medidas que anuncia, señalando que van a tratar de "mejorar".

Sin embargo, ha replicado a Aitor Esteban sobre la interlocución entre el PNV y el PSOE en el Gobierno Vasco: "Yo hablo con ellos y no saben lo que me dicen sobre la información que tienen del PNV, si quieren la compartimos, no lo digo como reproche, pero en todos lados cuecen habas, también en el Gobierno del País Vasco".

Sobre la crítica de Aitor Esteban a los incumplimientos que, a su juicio, está haciendo el Gobierno del pacto de investidura, Sánchez ha defendido que su Ejecutivo tiene más del 35% de los compromisos cumplidos con el PNV.

LA CUESTIÓN TERRITORIAL

Por su parte, el portavoz del PNV ha pedido a Sánchez que "cuente con sus aliados vascos y catalanes" para seguir gobernando, aunque ha dicho que "teme" que es un problema que "no va a querer afrontar" el presidente del Gobierno.

"Era una gran oportunidad, el gran reto, y pudiera haber hecho de usted una figura de Estado que se hubieran estabilizado las cosas, sin embargo no se ha atrevido y es un error", le ha dicho Aitor Esteban a Sánchez.

Asimismo, ambos han coincidido en afear al PP que parte de su bancada no haya estado presente en este debate entre el PNV y Sánchez en esta segunda jornada del Debate del Estado de la Nación. De hecho, Esteban, aunque ha admitido que sí que están bastantes diputados, ha reprochado que su líder, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz 'popular', Cuca Gamarra, no hayan estado presentes.

Este mismo argumento ha sido utilizado por Sánchez para reprochar al PP que haya pedido con insistencia la celebración de este Debate del Estado de la Nación tras siete años y "solo hayan estado presentes cuando han hablado ellos".