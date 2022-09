Sánchez admite preocupación por la amenaza nuclear de Putin y apuesta por evitar declaraciones que lleven a una escalada

Insiste en la necesidad de mantener la unidad y dice que es el presidente ruso quien puede acabar la guerra

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido preocupación por la amenaza del uso de armas nucleares formulada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al tiempo que ha apelado una vez más a mantener la unidad en el apoyo a Ucrania y ha defendido la necesidad de evitar declaraciones que puedan llevar a una escalada.

En rueda de prensa desde Nueva York, donde interviene este jueves en la Asamblea General de la ONU, Sánchez ha admitido que "es evidente que Putin ha utilizado cualquier instrumento como arma de guerra" empezando primero por la desinformación y siguiendo ahora por el petróleo y el gas.

"La preocupación está ahí", ha reconocido, subrayando la importancia de "apelar a la prudencia" en las declaraciones y "no contribuir a una escalada verbal que pueda justificar a Putin cualquier acción unilateral".

Dicho esto, ha incidido en que "hay que alertar no al conjunto de la sociedad europea sino internacional" al tiempo que ha recordado que desde hace años el poder nuclear, conforme a los tratados, es una "capacidad de disuasión no de amenaza real" como ahora ha hecho Putin.

Así las cosas, ha vuelto a apelar a mantener la unidad y seguir apoyando como hasta ahora a Ucrania, más en esta "nueva fase del conflicto" que se abre después de que Putin haya ordenado una "movilización parcial" con la que, a su juicio, "está reconociendo públicamente que no está cumpliendo sus objetivos bélicos".

UNIDAD DENTRO DE LA UE

En este sentido, ha negado que en el seno de la UE estén surgiendo divisiones entre sus miembros, en un momento en que se está trabajando ya en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. "No percibo una división", ha dicho en base a los contactos de distinto tipo que ha tenido.

No obstante, ha admitido que hay 27 estados miembro que deben "sentarse a la mesa, dialogar y llegar a un acuerdo" pero, ha resaltado, "en otras ocasiones, con paquetes de sanciones ha habido discrepancias y al final hemos llegado a un acuerdo".

Asimismo, también ha dejado claro que España no tiene ninguna intención de hacer llegar armas a Ucrania de forma bilateral, sino que siempre lo hará como hasta ahora en coordinación con la OTAN y la UE y ha puesto en valor la asistencia brindada hasta la fecha, con más de 400 toneladas de material militar y los 200 millones de euros con que España contribuye al Mecanismo para la Paz de la UE que está financiando el envío de armamento.

Como ya hiciera la víspera, el presidente ha recalcado que los referéndums de independencia que se van a realizar en las regiones ucranianas de Donestk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, bajo control ruso, son ilegales. "Una invasión ilegal no se puede tapar con referéndums ilegales", ha sostenido, reivindicando la necesidad de que "se oiga la voz de la comunidad internacional y en particular de los países europeos de que no vamos a reconocer esta mascarada".

PUTIN TIENE QUE SALIR DE UCRANIA

"Lo que tiene que hacer es salir de Ucrania", ha reclamado. "Esta guerra tiene una rápida solución, quien la inició fue Putin y es quien puede acabarla", ha añadido Sánchez, para quien las últimas declaraciones del presidente ruso son "una muestra más de una huida hacia adelante que sabemos que está abocada al fracaso".

En otro orden de cosas, el presidente ha reconocido el bloqueo al que está sometido actualmente el Consejo de Seguridad, el máximo órgano de la ONU, por parte de Rusia, uno de sus cinco miembros permanentes y que tiene por tanto capacidad de veto, lo cual no ha impedido que la comunidad internacional, a través de la Asamblea General, se haya pronunciado "contundentemente" en contra de la guerra.

En este sentido, ha reconocido que "es evidente que necesitamos reformar el sistema de Naciones Unidas", citando en particular el Consejo de Seguridad, la tiempo que ha subrayado que dado el contexto actual probablemente sería bueno que "fuéramos paso a paso, articulando propuestas concretas que hicieran más eficaz nuestro sistema multilateral para no caer en la frustración".