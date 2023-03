Sánchez afea a Tamames aceptar ser candidato de los "herederos de Blas Piñar": "no ha sido su mejor idea"

Le reprocha que proponga la misma agenda neoliberal que aplicó el PP y asegura que sus medidas están más próximas a Rajoy que a Vox

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado hoy al candidato a la moción de censura presentada por VOX, el profesor Ramón Tamames, que haya aceptado la oferta del partido de Santiago Abascal porque son los "herederos de Blas Piñar", el histórico líder de Fuerza Nueva.

En opinión de Pedro Sánchez, esta "no ha sido la mejor idea que ha tenido en su vida". Así lo ha expresado en el inicio de su respuesta al discurso pronunciado por Tamames, que ha durado unos 52 minutos. El jefe del Ejecutivo ha advertido de que Vox "no es un partido más" sino que "es otra cosa". Considera además que las medidas que ha propuesto están más cerca del expresidente Rajoy que de Vox.

Por ello, ha recordado al economista que no ha tomado la palabra con el respaldo del PCE al que perteneció, ni tampoco con el del partido de Adolfo Suárez "al que migró"; ni en nombre de Fraga y los fundadores del PP, sino que quienes impulsan la moción de censura, ha puntualizado, "son los sucesores de Blas Piñar". "Usted y los que guardan recuerdos de las personas de las transición saben a qué me refiero", ha exclamado.

No obstante, Pedro Sánchez, que ha dicho no estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que ha dicho el candidato de la moción, sí ha reconocido el "tono del debate y el esfuerzo por aportar ideas y no insultos".

CONTRIBUYE A BLANQUEAR A VOX

Aunque, eso sí, ha lamentado que con su intervención contribuya a "blanquear" un partido que, según ha precisado el presidente, rechaza la igualdad entre hombres y mujeres, niega evidencia científica del cambio climático, está con los antivacunas, penaliza a los inmigrantes y apoya la ilegalización de partidos por ideas que no coinciden con las suyas.

Pedro Sánchez ha respondido a Tamames durante una hora y 25 minutos siguiendo algunos de los bloques temáticos que le había planteado el candidato, acusándole de estar defendiendo la misma agenda neoliberal que llevó a cabo el Partido Popular de Mariano Rajoy durante su Gobierno.

De hecho y al final de su intervención, Sánchez ha venido a insinuar que Ramón Tamames es más el candidato del PP que de Vox al afirmar que las ideas del profesor "están más emparentadas con el proyecto del PP".

SALARIOS BAJOS Y RECORTES

"Se ha dicho de usted que no era el candidato adecuado para liderar esta moción porque sus ideas no estaban plenamente alineadas con elproyecto de Vox, creo que tienen razón esos análisis, que sus ideas están mucho más emparentadas con el proyecto del PP", ha exclamado.

Acto seguido, ha precisado que la defensa de Tamames de los salarios bajos, de los recortes, del dumping fiscal, de las privatizaciones en los servicios públicos, de las recentralizaciones en las CCAA, de los "viejos valores patrios habrían encajado a la perfección en el programa del señor Rajoy e igualmente también en los del señor Feijóo".

En esa misma línea ha señalado que Tamames ha defendido las mismas recetas que aplicó Rajoy durante los 7 años que gobernó "con un resultado desgarrador". Para Sánchez, Tamames ha defendido en su intervención bajar lo salarios, abaratar el despido, recortar el gasto y abrir las puertas a la privatización de los servicios públicos.

VOLVER A LA AGENDA ANTISOCIAL

Así ha indicado que Rajoy hizo lo que ha invocado el candidato propuesto por Vox este martes, es decir, recortar los derechos laborales, congelar el salario mínimo interprofesional, conceder amnistías fiscales, "cercenar" servicios públicos y recortar prestaciones sociales.

Además ha advertido de que esas recetas ya fracasaron y destruyeron dos millones y medio de empresas, aumentaron la brecha entre ¡España y las economías europeas más avanzadas y se perdieron un millón de horas de jornadas laborales a causa de la conflictividad laboral de la que culpa a la "contrarreforma laboral" aprobada por el PP en 2013.

Según Sánchez, sí comparten un "punto en común" tanto el candidato como Vox y el PP y es la voluntad "perentoria" de desalojar al Gobierno e impedir el avance en políticas sociales.

Pero cree que el problema de la moción, tras escuchar al candidato, es que pretende volver a la agenda "antisocial felizmente superada", que lo único que propone es la "agenda de recortes de 2013". Una moción, ha insistido, que no es contra el Gobierno ni contra él sino para retroceder en 10 años en el caso del PP y 50 en el caso de VOX, "volverá una España que defendía el privilegio de unos pocos" y de la que se desprende "declive y decadencia".

Sánchez ha calificado de "legado de cenizas" las citadas políticas y ha sostenido que en la actualidad la ortodoxia económica ha cambiado e instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional ven con buenos ojos medidas como los fondos europeos o la solución ibérica.

Así ha señalado que gobiernos conservadores de Europa le reconocen en privado que quieren una medida similar para su país y que los únicos que nos se han enterado son la derecha y la ultraderecha en España.

Sánchez también ha recriminado a Tamames que en el tiempo que ha dedicado a hablar sobre política medioambiental no ha mencionado en nignún momento el cambio climático, haciendo hincapié en que Vox, el partido que le ha propuesto como candidato, niega que exista.

EVITA RESPONDER SOBRE EL SÁHARA

Por otro lado, respecto a la política exterior, Sánchez ha respondido a los cuestionamientos de Tamames que podrá compartir o discrepar de las decisiones, pero no le puede criticar que no trabajan en la misma.

Así, ha indicado que cuando llegó al Gobierno en 2018 España había perdido toda relevancia y prestigio internacional en Europa y Rajoy se limitaba a ir a Bruselas a "tomar nota" de las decisiones que allí se tomaban, mientras que ahora su Gobierno tiene influencia en los principales debates.

Respecto al cambio de posición sobre el Sáhara y el acercamiento a Marruecos, asunto por el que le ha cuestionado Tamames, Sánchez se ha limitado a señalar que se han reforzado las relaciones diplomáticas con el vecino alauí, como se ha hecho con otros países como Francia y Portugal.

CALIDAD DEMOCRATICA

Sobre las críticas de Tamames al Gobierno por no respetar la separación de poderes, según le ha lanzado, Sánchez ha asegurado que España es una democracia plena y así lo atestiguan los tres principales indicadores a nivel global.

Además ha señalado que si España aún no está más arriba en esos ránkings es por culpa del PP que no renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Recuérdeselo a Feijóo la próxima vez que coma con él", le ha lanzado.

PETICIÓN DE ELECCIONES ANTICIPADAS

Sánchez ha reprochado a Tamames que tanto él como Vox y el PP, comparten la petición de convocatoria adelantada de elecciones generales. "Lo piden por activa por pasiva y por perifrástica, lo exigen mañana tarde y noche", ha reclamado.

Al mismo tiempo ha advertido de que en caso de que ese adelanto electoral se llevase a cabo no se podría convalidar el decreto de reforma de pensiones que liga el incremento de las pagas de los jubilados con el aumento del coste de la vida.

Además, Sánchez ha retrocedido hasta la primera moción de censura presentada por Vox en octubre de 2020 y ha subrayado que de haber salido adelante no se habrían aprobado medidas que a su juicio son positivas para la mayoría social, como la reforma laboral, el aumento en la partida de becas, la ley de ciencia, la de cadena alimentaria, según ha mencionado. Tampoco los impuestos a las grandes eléctricas, las entidades financieras y el de solidaridad las grandes fortunas.