Sánchez anuncia una "excepción ibérica" que permitirá a España rebajar los precios de la energía

BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que los líderes europeos han acordado una "excepción ibérica" que permitirá a España y Portugal adoptar medidas para rebajar los precios de la energía.

Sánchez ha comparecido junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa, tras más de nueve horas y media de debate para anunciar lo que ha calificado de "gran logro" para ambos países, que llevan meses trabajando en este sentido.

"A partir de hoy podremos poner en marcha medias excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios" de la energía, ha señalado Sánchez, precisando que ambos gobiernos tendrán que presentar sus propuestas a la Comisión Europea para que de su aval, para lo cual se tendrá en cuenta "las condiciones especiales de la Península" como isla energética.

El presidente del Gobierno ha recalcado que es "una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no distorsiona los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y que, en definitiva, "no distorsiona el mercado de la electricidad" europeo. "Nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía", ha remarcado.