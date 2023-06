Sánchez asegura que ya hay pedidos 1,5 millones de votos por correo y que la participación será alta

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que ya hay pedidos 1,5 millones de votos por correo y que la participación en las elecciones del próximo 23 de julio será alta.

Así lo ha afirmado en una entrevista en El Hormiguero, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que se puede votar por este medio hasta el 13 de julio. La cifra que ha dado Sánchez de voto por correo es ya un 50 por ciento mayor que la de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, que ascendió a 984.108 votos por correo, lo que supuso el 2,69% del total del censo.

Sánchez también ha afirmado que él sale a ganar y se ha mostrado convencido de que será el vencedor el próximo 23 de julio, que el PSOE será la primera fuerza política y la que tendrá más escaños.

Aunque ha lanzado al presentador una cuestión al afirmar que a lo mejor no cuenta con el voto de uno que estaban en la mesa, en referencia a Pablo Motos, quien le ha explicado que no iba a votar porque en conciencia no puede hacerlo después de haber entrevistado a los candidatos.