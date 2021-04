Sánchez ataca a Ayuso y acusa a Casado de ir a buscar "bronca" al Parlamento como Abascal fue a buscarla a Vallecas

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado hoy su intervención en el Congreso de los Diputados para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha acusado al líder del PP, Pablo Casado, de ir a buscar "bronca" al Parlamento como la fue a buscar, según ha precisado, Santiago Abascal a Vallecas.

Durante su turno de réplica en el Parlamento, donde ha acudido a presentar el Plan de Recuperación que el Gobierno enviará este mes a Bruselas, Pedro Sánchez ha cargado duramente contra el líder del Partido Popular al que ha acusado de "gritar" demostrando así que está "inquieto".

"Veo que está impaciente por entrar en la campaña de Madrid, pero me pregunto, ¿será que no le dejan?", ha asegurado Sánchez. Y ha espetado: "el señor Abascal fue a Vallecas a montar bronca y usted viene a la Carrera de San Jerónimo a montar bronca". Pero ha afirmado que él no va a entrar en ello.

Eso sí, durante su intervención ha deslizado varias referencias a la campaña de Madrid, entre ellas, el ataque a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso por intentar comprar la vacuna rusa Sputnik al margen del Gobierno de España y también ha insinuado que el Gobierno regional tiene la culpa de que haya aumentado en Madrid el número de personas que rechazan la vacuna de AstraZéneca, mucho mayor que en otros territorios. "Será porque no hay un compromiso claro e inequívoco de las instituciones" regionales, ha remachado.

(((Seguirá ampliación)))