Sánchez se burla de Feijóo y le dice que no es presidente no porque él no quiera sino porque no le deja Vox

Tilda al líder del PP de "falso moderado" y defiende que ha unido "irremediablemente" a su partido con la ultraderecha

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha burlado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su afirmación de que él no es presidente porque no ha querido, esgrimiendo que no lo es porque no dan las matemáticas por culpa de Vox, ya que los de Santiago Abascal impiden que ningún otro grupo parlamentario le respalde.

En su réplica al líder de los 'populares' durante el debate de investidura, Sánchez ha reconocido que el PP ganó las elecciones pero no podía reunir los 176 votos necesarios para que Feijóo fuera investido presidente pese a que intentó cosechar el respaldo primero del PNV, que se negó, y luego de Junts.

Respecto al partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha echado en cara a Feijóo la falta de transparencia en los contactos indirectos que hubo con Junts, contraponiéndolo con la publicidad con la que se produjeron los encuentros de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y del 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán.

Tras fracasar esta opción, ha recordado Sánchez tirando de ironía, "nace la original teoría de 'yo no soy presidente porque no quiero'", lo que ha provocado las carcajadas de la bancada socialista e incluso la sonrisa del propio Feijóo.

El presidente del Gobierno ha abundado, entre risas, que el líder del PP incluso ha llegado a decir que "es el primer español que renuncia a ser presidente pudiendo serlo".

Llegado a este punto, ha explicado al líder del PP que en realidad nunca le dieron los números porque si PNV o Junts le daban su apoyo, entonces perdía los 33 votos de Vox, e incluso ha planteado al líder de este partido, Santiago Abascal, si él habría respaldado a Feijóo si lo hacían los nacionalistas, ante lo que se ha mantenido impertérrito.

"No es presidente porque renuncie sino porque no se lo permite la ultraderecha de Vox", ha remarcado Sánchez, que incluso ha llegado a afirmar que "si no fuera por la ultraderecha, ustedes hubieran accedido a la amnistía" porque al PP lo único que les importa es el Gobierno "para aplicar un programa de recortes".

FEIJÓO, FALSO MODERADO

Sánchez ha hecho especial hincapié en la deriva hacia la ultraderecha a la que está llevando a su partido Feijóo, al que ha tildado de "falso moderado". En su opinión, es "el dirigente de la derecha que ha ido más lejos en la cercanía con la extrema derecha", recordándole entre otras cosas los gobiernos pactados en cinco comunidades autónomas y más de un centenar de ayuntamientos.

El secretario general del PSOE ha sostenido que el actual líder del PP ha seguido la trayectoria opusta al fundador del partido, Manuel Fraga Iribarne, que dejó de ser jefe de la oposición para ser presidente de Galicia mientras que él ha dejado la presidencia gallega para liderar la oposición.

Pero lo relevante, ha añadido, es que Fraga "se distanció del franquismo y se incorporó a la democracia y usted se está alejando de los principios democráticos y desfila con los franquistas de Vox". Fraga "estuvo más perspicaz, fue también más útil a la democracia", ha añadido mientras que él "irremediable, definitiva y radicalmente ha unido a la derecha tradicional a la ultraderecha de Vox para siempre".