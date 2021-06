Sánchez busca con los indultos sumar a su proyecto de "convivencia" a los que apoyan a los presos del 1-O

No quiere cambiar los ideales de los presos pero sí que se asuma que "no hay caminos fuera de la ley"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que los indultos a los dirigentes independentistas presos no van sólo dirigidos a ellos, sino que representan un mensaje para sumar a su proyecto "para la convivencia" a quienes les apoyan.

"Sacamos materialmente a nueve personas de la cárcel, pero sumamos simbólicamente a millones y millones para la convivencia", ha dicho en la conferencia 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', que ha pronunciado en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

"Mañana podemos cambiar la vida de nueve personas, y espero que también empecemos a cambiar la historia de todos. Cataluña, catalanes, catalanas, os queremos", ha proclamado el presidente del Gobierno para cerrar su discurso.

Sánchez ha resaltado que la razón fundamental por la que el Consejo de Ministros prevé aprobar los indultos este martes es "su utilidad para la convivencia", y ha destacado que los encarcelados representan a muchos catalanes.

"SUFICIENTE CASTIGO"

Considera que esta medida de gracia tiene una clara utilidad pública: "Es un mensaje para las personas que les apoyaron y se sienten solidarias con su destino, y también para los miles de personas que discreparon de su conducta pero que estiman que ya es suficiente el castigo que recibieron".

Ha disentido con quienes sostienen que es más útil para la convivencia que sigan en prisión: "El coste social de mantener la situación en la que nos encontramos es alto. Es prohibitivo. La sociedad catalana, toda España, no puede permitírselo, por más que a algunos esta perspectiva les resulte incluso atractiva".

Sánchez ha apostado por avanzar en la convivencia pero no desde el olvido, sino desde el respeto y el afecto, y ha señalado que no se puede empezar de cero, pero sí de nuevo: "Estamos en un lugar en el que no elegimos estar, pero desde el que arrancamos a andar".

"NO HAY CAMINO FUERA DE LA LEY"

Sánchez ha garantizado que no buscan cambiar los ideales de quienes aspiran a la independencia: "Lo que sí esperamos es que se comprenda que no hay caminos fuera de la ley. Que se asuma que ningún propósito es legítimo si se atropella a parte de la sociedad, algo que la democracia española entendió hace más de 40 años".

Ha dicho que los que critican que los encarcelados no cambiarán sus ideales tampoco lo harían si estuvieran en prisión: "No esperamos que renuncien a sus ideales, no vamos a renunciar tampoco a los nuestros. Pero que nos atengamos todos al marco constitucional", y ha alertado de que no hay espacio para la política fuera de la legalidad.