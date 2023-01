Sánchez comparece mañana en el Congreso para explicar los últimos Consejos europeos y las medidas anticrisis

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este martes en el Pleno del Congreso para dar cuenta de los dos últimos Consejos europeos y de las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo a finales de diciembre.

La comparecencia de Sánchez en este Pleno extraordinario, que se ha convocado a petición del Ejecutivo, está prevista a las 16.00 horas, después de los debates del decreto-ley que prorroga algunas de las medidas puestas en marcha tras la guerra de Ucrania para paliar los efectos de la subida precios y el de la nueva prestación para artistas.

En concreto, el presidente dará cuenta de los Consejos Europeos celebrados los días 20 y 21 de octubre y 15 de diciembre de 2022, así como de las medidas anticrisis. Estas comparecencias no se incluyeron en los últimos plenos de diciembre y habían quedado pendientes.

Y QUE HABLE DE LA CUMBRE CON MARRUECOS

La oposición y los aliados parlamentarios del Gobierno buscarán el martes que el jefe del Ejecutivo dé cuenta también de la situación con Marruecos. Ciudadanos ha avanzado este lunes que la portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, preguntará a Sánchez por el voto en contra del PSOE en una resolución sobre los Derechos Humanos en Marruecos en el Parlamento Europeo.

Además, PNV, Bildu o Compromís han emplazado a Sánchez a dar explicaciones sobre la posición que mantiene Moncloa en relación al reino alauí.

No será la única comparecencia del presidente, ya que Moncloa también prevé la próxima semana un debate sobre medidas anticrisis en el Senado, donde las minorías están diluidas y no están sus socios de Unidas Podemos, que no tiene representación. Así puede centrar el debate en un 'cara a cara' con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.