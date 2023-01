Sánchez comparecerá el martes en el Congreso y se votarán las últimas medidas anticrisis y el Estatuto del Artista

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo martes por la tarde en el Pleno del Congreso para dar cuenta de los dos últimos Consejos europeos y de las medidas anticrisis aprobadas por el Ejecutivo a finales de diciembre. Por la mañana de ese 24 de enero se votarán los últimos decretos leyes del Ejecutivo, tanto las ayudas frente a la subida de precios como la nueva prestación para artistas.

Este Pleno extraordinario, que se ha convocado a petición del Ejecutivo, arrancará a mediodía con el debate del decreto-ley del pasado 27 de diciembre que prorroga algunas de las medidas puestas en marcha tras la guerra de Ucrania para paliar los efectos de la subida precios y algunas otras nuevas, como la que afecta a los impuestos de productos básicos.

Este decreto ley está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero debía ser convalidado por el Congreso antes de que se cumplieran 30 días de su aprobación. En todo caso, su refrendo no peligra ya que el PP ha anunciado que no votará en contra,

Aunque había más margen para convalidarlo, pues se aprobó el 10 de enero, el Gobierno ha querido que la Cámara también debata y vote el próximo martes el decreto ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

El PP no descarta llevar este decreto ley ante el Tribunal Constitucional, no tanto por su fondo, sino por el hecho de que haber recurrido a un instrumento legislativo reservado para la puesta en marcha de medidas urgentes, cuando la ley contiene asuntos que no entrarán en vigor hasta julio o incluso septiembre de 2023.

DOS CONSEJOS EUROPEOS

La comparecencia de Pedro Sánchez ante el Pleno está fijada para las cuatro de la tarde. En concreto, dará cuenta de los Consejos Europeos celebrados los días 20 y 21 de octubre y 15 de diciembre de 2022, así como de las medidas anticrisis.

Estas comparecencias no se incluyeron en los últimos plenos de diciembre y habían quedado pendientes. Y no será la única comparecencia del presidente, ya que Moncloa también quiere un debate sobre medidas anticrisis en el Senado, donde las minorías están diluidas y no están sus socios de Unidas Podemos, que no tiene representación, y así puede centrar el debate en un 'cara a cara' con el líder de la oposición, Alberto Nçuñez Feijçoo.