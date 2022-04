Sánchez confirma que el Debate sobre el estado de la Nación será en mayo o junio

Será el primero que afronta como presidente y servirá para hacer balance de su gestión y mostrar sus fortalezas parlamentarias

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este lunes que en los próximos meses de mayo o junio se celebrará el Debate sobre el estado de la Nación, que sería el primero al que se enfrenta Sánchez como jefe del Ejecutivo.

En una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press, el presidente ha insistido en lo que su Gobierno viene señalando desde hace meses, que en España se recuperará el debate de política general, que se no se celebra desde hace siete años.

De hecho, recientemente, el Congreso, a través de la aprobación de una moción que Ciudadanos acordó con el PSOE, emplazó al Gobierno a cumplir con ese compromiso de convocar el Debate sobre estado de la Nación antes de julio, cuando concluye el vigente periodo de sesiones.

El Debate sobre el Estado de la Nación lo instauró Felipe González en 1983 y desde entonces se ha venido celebrando todos los años en los que no ha habido investidura, acumulando ya 25 ediciones. La última data de febrero de 2015, siendo entonces presidente el 'popular' Mariano Rajoy, que gozaba de mayoría absoluta, y el socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición.

EL ÚLTIMO DATA DE FEBRERO DE 2015

Desde entonces no ha habido más. 2016 fue el año de la primera legislatura fallida y Rajoy no fue investido hasta octubre de ese año; en 2017, tampoco lo hubo debate de política general aunque sí la celebración de una moción de censura que Podemos promovió sin éxito en mayo de ese año; y en 2018, cuando Rajoy hablaba de celebrarlo ese junio, se adelantó el PSOE con otra moción de censura que propició la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

El 2019 fue otro año de legislatura perdida y el 2020 fue en el que el actual Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos accedió al poder y con el que se estalló la pandemia del Covid, que se extendió durante todo 2021 y que en este 2022 está dando lo que parece que son sus último coletazos.

Así las cosas, y tal y como han venido asegurando distintas voces en el Gobierno y ha garantizado este lunes el propio Sánchez, el Debate sobre el estado de la Nación aterrizará de nuevo en el Congreso esta primavera, en mayo o junio.

Esta convocatoria es una competencia exclusiva del Ejecutivo, que es el que ha de comunicar su intención a la Presidencia del Congreso y registrar el correspondiente escrito para que sea calificado por la Mesa de la Cámara, que es el órgano encargado de fijar las fechas exactas de su celebración.

LAS DIVERGENCIAS DE LOS PARTIDOS DEL GOBIERNO

Este será el primer debate de política general que Sánchez afrontará como presidente del Gobierno y en él hará balance de la gestión que ha llevado adelante de la mano de Unidas Podemos en dos años y medio de legislatura, marcados principalmente por la crisis sanitaria del coronavirus, pero también por otros asuntos como la invasión rusa de Ucrania o el giro del Gobierno en torno a la posición histórica que España mantenía con el Sáhara Occidental.

Tanto el envío de armas ofensivas a Ucrania para defenderse de Rusa como el cambio de postura sobre la antigua colonia española son sólo dos de las divergencias que los dos socios del Gobierno han mantenido en los últimos tiempos, entre las que también han sido reseñables sus diferencias sobre la reforma laboral o la Ley de Vivienda, entre otras.

Los debates de política general, además de las habituales dos jornadas de 'cara a cara' del presidente con los distintos grupos parlamentarios, incluyen además una tercera sesión con la votación de decenas de propuestas de resolución, un termómetro ideal para medir la fortaleza parlamentaria del Gobierno y la solidez de sus lazos con las demás formaciones.

En esta edición, no obstante, no está previsto a priori que Sánchez mantenga un duelo parlamentario con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no ser diputado. Todo apunta a que esa responsabilidad recaería en la secretaria general salida del último Congreso de Sevilla y actual portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra.

El próximo Debate de la Nación supondrá también el estreno en estas lides de Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, ya que el último debate tuvo lugar en 2015, con Mariano Rajoy aún en La Moncloa, cuando ninguna de estas formaciones tenía aún representación parlamentaria.