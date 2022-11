Sánchez culpa a sus socios del bloqueo de la Ley de vivienda y llama a buscar puntos de encuentro

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado este miércoles a sus socios parlamentarios del bloqueo en la tramitación de normas como la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -'ley mordaza'- y ha emplazado a los grupos parlamentarios a buscar puntos de "equilibrio" para poder aprobarlas en las Cortes.

Así ha respondido Sánchez a las críticas que, por el parón que sufren estas dos iniciativas, le ha dedicado la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno.

El presidente ha defendido que el Gobierno "ha cumplido" y que "ahora le corresponde a los grupos" buscar acuerdos para hacer realidad esas leyes.

"A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos en la aproximación que ustedes tienen de la seguridad ciudadana", ha dicho el presidente, incidiendo en que eso no significa que el PSOE sea "menos de izquierdas", sino que "defiende a la mayoría social".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)