Sánchez desvela sus gustos musicales: no soporta el reguetón y es fan de Taylor Swift y Rosalía

El presidente cuenta en 'La Pija y la Quinqui' que ha visto algunos capítulos de 'Paquita Salas' y que de joven aspiraba a ser jugador de baloncesto

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 23 de julio, Pedro Sánchez, ha asegurado que es fan de Taylor Swift y Rosalía, unas "artistazas" a su juicio, frente al reguetón, un género musical que no le gusta.

En el marco de su agenda electoral, el presidente ha acudido en un tono desenfadado a uno de los podcast más populares en España, 'La Pija y la Quinqui', que está dirigido por dos jóvenes de 23 años, Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana.

Entre porciones de pizza de 'Luna rosa' y un vino blanco, Sánchez ha mostrado su faceta más personal conversando sobre sus vivencias personales, sus gustos musicales, deportivos o cinéfilos.

En este escenario, el presidente ha desvelado que de joven aspiraba a ser jugador de baloncesto, que ha visto series como 'Paquita Salas' y 'No me gusta conducir' y que es fan de artistas como Rigoberta Bandini, Lana del Rey, Aitana o Rosalía, de esta última especialmente de su tema 'Candy'.

En el plano musical, Sánchez ha ensalzado a Taylor Swift como un "ejemplo de superación" y una "artistaza". Asimismo, ha apuntado que se inclina más por el 'indie' y también ha revelado que género musical no le gusta. "No puedo con el reguetón", ha llegado a decir el presidente.

Dentro del 'indie', el presidente ha señalado que es seguidor de artistas como Caroline Polachek o Bronquio y también que le gusta ir de festivales. Sobre cómo elabora Sánchez sus listas musicales, ha indicado que los descubre muchas veces en Radio 3.

Saliendo de la música, el líder del PSOE también se ha declarado fan de Javier Bardem y el presentador Jorge Javier Vázquez, a quien ha definido como un tipo "estupendo, muy inteligente y con mucho criterio".

"NO ME VEO PIJA, PERO TAMPOCO QUINQUI"

Como es habitual en el programa, los presentadores han preguntado al presidente si él se siente más identificado como una persona "pija" o "quinqui".

Sin embargo, Sánchez no se ha 'mojado'. "Nací y crecí en Aluche y Tetuán, son barrios populares de Madrid. No me veo pija ni pijo, tampoco quinqui, para mi generación tiene una connotación muy distinta", ha señalado el presidente.

También han conversado en el podcast sobre los memes que el presidente ha generado, especialmente el de 'Perro Sánchez'. Un meme que al presidente le "encanta" porque considera que aunque comenzó como algo peyorativo, al final se le ha dado la vuelta con el famoso "más sabe Perro Sánchez por perro que por Sánchez". También ha reconocido que el mote de 'Falconetti' "tiene gracia", en alusión al avión presidencial.

Por otra parte, ha recordado que fue delegado de clase en el instituto, que dejó de fumar hace "muchísimo tiempo" y que decidió por "poner un poco de tierra" de por medio con el teléfono móvil y las redes sociales, donde ha advertido que hay "mucho odio".