Sánchez dice en Brasil que la oposición cuestionó los resultados en España tras las críticas de Lula a Bolsonaro

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que algunos miembros de la oposición cuestionaron los resultados y el proceso electoral en los últimos comicios generales en España, durante una rueda de prensa en Brasilia, donde se encuentra de viaje oficial.

Sánchez ha hecho estas declaraciones después de que su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, le explicase que su antecesor, Jair Bolsonaro, llegó a decir que las elecciones en su país no eran honestas ni confiables.

"No sé si usted sabe que en este país hace dos años el presidente de la república tuvo la insensatez, la falta de vergüenza, de convocar a todos los embajadores, incluso los de Unión Europea, para hacer insinuaciones de que las elecciones en Brasil no eran honestas, que le iban a robar, que no eran confiables indicado el jefe de Estado brasileño a Sánchez, durante la comparecencia que han ofrecido a los medios.

A renglón seguido, Sánchez ha respondido, equiparando esta situación con la de nuestro país. "En España también he tenido yo algunos miembros de la oposición que han cuestionado los resultados electorales y también el proceso electoral", ha indicado.