Sánchez dice ante Meloni que los objetivos de España e Italia están "alineados", destacando el Pacto de Migración

Reivindica las mejores relaciones con el Gobierno italiano al asegurar que "España quiere a Italia" y coinciden en reformar el mercado elétrico

ROMA (ITALIA), 5 (Del enviado especial de Europa Press, Daniel Blanco)

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha reivindicado este miércoles ante la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que los objetivos de ambos países están "muy alineados" y ha destacado a renglón seguido el Pacto de Migración y Asilo, exigiendo recursos económicos europeos para hacer frente al "desafío de la inmigración irregular".

Por su parte, Meloni ha puesto en valor el "acuerdo" entre ambos países para pedir en el próximo Consejo Europeo iniciativas concretas contra la inmigración, como soluciones estructurales a los problemas del norte de África, asegurando que Europa mira hoy "con mucha más atención" a la defensa de sus fronteras externas.

Así lo han dicho ambos dirigentes durante una declaración institucional conjunta desde el Palacio Chigi de Roma tras mantener un encuentro de más de hora y media enmarcado en la gira que ha emprendido Pedro Sánchez para preparar la Presidencia española del Consejo Europeo en el segundo semestre del año.

"Tengo que decir que los objetivos están muy alineados, forman parte de las principales preocupaciones y ocupaciones que tenemos a nivel europeo. Uno es el Pacto de Migración y Asilo, creo que se ha dado un paso importante, que es el de reconocer que la migración irregular es un problema europeo, que no es de Italia, Malta o España", ha señalado Sánchez.

HABLAR MÁS DE LA DIMENSIÓN EXTERIOR, CON LOS PAÍSES DE ORIGEN

En este contexto, Sánchez también ha alineado el objetivo de España e Italia a la hora de "hablar menos" de la dimensión interior de la migración y más de la exterior, la cooperación y la colaboración con los países de origen y tránsito.

"Ese es el planteamiento que tienen Italia y España y que cuando hemos hablado sobre el Pacto de Migración y Asilo somos países responsables del control de las fronteras, pero necesitamos que se le sume la solidaridad", ha apostillado Sánchez, que se ha comprometido a trabajar en este sentido cuando asuma la Presidencia de la UE.

En el caso de Meloni, también ha querido comenzar su intervención destacando las "convergencias" y la "sintonía" que ha encontrado entre ambos países tras su reunión con Pedro Sánchez, hablando posteriormente del Pacto de Migración y la colaboración en esta materia.

2023 SIN CUMBRE BILATERAL

Con todo, el propio Pedro Sánchez ha confirmado durante su intervención que este año no se va a producir la Cumbre hispano-italilana, achacándolo a la Presidencia española de la Unión Europea y por los procesos electorales de este año.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo cree que esto no impedirá continuar "estrechando lazos" entre el Gobierno de España y el de Italia tanto a nivel bilateral con distintos foros ministeriales como en el plano europeo.

A este respecto, Sánchez ha recalcado la relación entre ambos países, reivindicando las "mejores relaciones" entre ambos Gobiernos: "España quiere a Italia".

Y por su parte, Meloni ha hablado también de estas relaciones bilaterales que se han mantenido en los últimos meses entre ministros de ambos Ejecutivos y hablando de los "vínculos sólidos" en asuntos de cultura compartida.

LA COMPETIVIDAD DESDE EL MERCADO ELÉCTRICO

Y otro de los aspectos que han mencionado ambos mandatarios ha sido el de la competividad, poniendo en valor Sánchez la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente de China y destacando una Europa "que se abre".

En este punto, Sánchez ha hecho especial hincapié en que esta competividad pasa en gran parte por tener "precios de la energía baratos", algo que también ha comentado de pasada la primera ministra italiana.

"Los precios que tienen que costear nuestas empresas y las industrias no es asumible. Hemos venido abogando por una reforma del mercado eléctrico europeo, no podemos estar pagando a precio de caviar una energía que con las renovables nos cuesta mucho más barato, porque no solo está dañando a nuestros hogares, sino que también amenaza con una desindustrialización que es inaceptable", ha afirmado Sánchez.

EL LADO FISCAL Y LA GUERRA DE UCRANIA

En cuanto a otro aspecto económico, Sánchez ha llamado a "redefinir las reglas fiscales" a lo largo de ese año, algo que considera en lo que están también alineados España e Italia.

Por su parte, Meloni ha llamado a continuar en la senda del pacto de estabilidad económica para garantizar, según ha dicho, un crecimiento estructural y duradero.

Por su parte, en lo que se refiere a la guerra de Ucrania, ambos mandatarios han coincidido en seguir trabajando para dar apoyo al país invadido y en su reconstrucción, reivindicando Sánchez el plan humanitario de los refugiados.

"También hemos hablado de promover pasos hacia adelante, hacia una paz justa y respetuosa de la integridad territorial de Ucrania", ha defendido Meloni.