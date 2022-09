Sánchez dice que a Feijóo le pusieron las grandes energéticas y el líder del PP responde: es un insulto a la democracia

El presidente le acusa de insolvencia o mala fe y Feijóo lamenta que la respuesta a su oferta de pacto energético sea el insulto

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado hoy duramente contra Alberto Núñez Feijóo, al acusarle de haber llegado a la presidencia del PP porque le pusieron ahí las grandes corporaciones de este país y las empresas energéticas. Incluso ha tratado de desacreditarle asegurando que o es "insolvente o tiene mala fe". El líder popular le ha respondido que sus palabras son un "insulto" a la democracia y que él ha acudido al Senado a ofrecer un pacto energético y lo que ha recibido son insultos. "Nada nuevo en el guión", ha apostillado Feijóo.

Este intercambio de acusaciones ha tenido lugar esta tarde en el Senado durante un desigual debate sobre el plan de ahorro energético, ya que Sánchez ha dispuesto de más de dos horas para exponer su postura y replicar al líder de la oposición y éste, de unos 25 minutos.

El jefe del Ejecutivo ha insistido varias veces a lo largo de su intervención en que lo que le ha quedado claro desde que Feijóo llegó al PP es que "quien le puso ahí fueron las grandes energéticas, las grandes corporaciones de este país" y ha reprochado al presidente del PP que no apoye el impuesto a los beneficios extra de las energéticas, ni tampoco el de los bancos.

Según Sánchez, este es uno de los motivos por los que el PP no pacta con el Gobierno: "No pactan ustedes porque sus proyectos chocan contra el interés general y solo benefician a unos pocos que son los que les auparon y alientan con entusiasmo". Sin embargo, ha alegado este respecto, que otros países de la UE han aprobado impuestos para energéticas y banca.

Sánchez, además, ha acusado a Feijóo de tratar de "socavar y derribar" al Gobierno utilizando la guerra de Ucrania, pero le ha advertido de que "va a fracasar como fracasó Casado en su intento de derribar al Gobierno". De hecho, le ha reprochado que diga que tiene la mano tendida porque, en su opinión, es para "mandar al precipicio al Gobierno".

ACUSA AL PP DE INSTIGAR A LOS JUECES DEL CGPJ A NO CUMPLIR LA LEY

El presidente también ha acusado al líder popular de realizar un "uso siniestro y continuado del terrorismo para el ataque partidista" y de instigar a los jueces del Consejo General del Poder Judicial para que no cumplan la ley y no renueven el Tribunal Constitucional.

Y en sus ataques al líder 'popular' también ha tratado de desacreditar la experiencia de Alberto Núñez Feijóo como gobernante haciendo referencia a algunas afirmaciones que, a su parecer, son erróneas y que habría cometido desde que es líder del PP. Ello, ha dicho, a pesar de que se ha presentado como un gran gestor después de estar 13 años al frente de la Xunta de Galicia.

Así, le ha reprochado que dijera que el Gobierno "se forra" con la recaudación por la subida de la inflación cuando buena parte de ese dinero, ha dicho Sánchez, va a las CCAA. También ha acusado a Feijóo de decir que "el rural de Galicia no paga impuestos" cuando, ha afirmado, eso es "falso".

Ha recordado, así mismo, que cuando el presidente del PP se estrenó en el Senado dijo que la prima de riesgo había subido a 250 puntos básicos cuando estaba en 110, confundiendo así la prima de riesgo con el tipo de interés. Y le ha echado en cara haber dicho que el Gobierno de coalición estaba enterrando a los españoles en deuda pública cuando, según Sánchez esta ha bajado 7,5 puntos, mientras que, ha acusado, la deuda gallega ha subido con Feijóo.

"INSOLVENTE O TIENE MALA FE"

Según el jefe del Ejecutivo estos ejemplos demuestran que el líder popular es un "insolvente" o tiene "mala fe" en lo que dice para desgastar al Gobierno. "Tantas meteduras de pata", ha exclamado Sánchez a la vez que señalaba que éstas "las esconden las terminales mediáticas" del PP. No obstante, ha afirmado que ha debido de ser una gran satisfacción para Feijóo que el Gobierno haya decidido bajar el IVA del 21 al 5 por ciento. Pero le ha pedido que no se hagan ilusiones porque "el reloj parado solo acierta dos veces al día".

Pedro Sánchez también ha echado en cara a Feijóo que haya dicho que su Gobierno está en una "fase irremisible de deterioro" como en el libro 'El otoño del patriarca', de Gabriel García Márquez. "A lo mejor creen que calificarme a mi como 'el otoño del patriarca' no es un insulto", ha exclamado al tiempo que ha apuntado que comparar al adversario político con dictadores abominables es un "auténtico disparate". "¿Eso es insolvencia cultural o mala fe?", ha vuelto a preguntar.

En cualquier caso, no ha aceptado discutir el plan energético que ha propuesto el líder 'popular' alegando que sus propuestas carecen de "rigor técnico" y no contemplan la emergencia climática.

FEIJÓO A SÁNCHEZ: SU INTERVENCIÓN NO ES PROPIA DE UN PRESIDENTE

En su respuesta, Alberto Núñez Feijóo ha dicho no estar extrañado de que el presidente le responda con descalificativos y ha dicho entender por qué los ministros han estado insultándole todo el verano: "Ahora entiendo, o me insultan o cesan a los ministros".

En primer lugar, el presidente del PP ha rechazado la presión a los jueces al precisar que "no es justo" y es "lamentable" decir que los jueces se dejan presionar por un partido político.

También ha rechazado que a él le hayan puesto los poderosos como le acusa Sánchez, algo que considera un "insulto" a la democracia española y a todos los militantes y simpatizantes del PP. A este respecto ha recordado que Sánchez ha vuelto a hablar hoy de los "poderes ocultos" y ha apuntado que los más poderosos son los millones de españoles que, cuando tengan ocasión, cambiarán al Gobierno.

Dicho esto, Feijóo ha lamentado la "estrategia de descalificación" que ha utilizado Sánchez contra él en el debate y cree que no ha entendido para qué quería debatir. "Para eso podía haberse quedado en su despacho", ha exclamado aunque ha añadido que no puede decir que le sorprenda.

En este sentido ha asegurado que ha ido al Senado a ofrecer un acuerdo en política energética, dispuesto a negociar el plan de energía, un documento realizado por el PP con 8 bloques y 59 apartados. Sin embargo, considera que mientras él iba con ánimo de pacto, Sánchez ha ido a insultarle. "No hay novedades en el guión", ha espetado a la vez que ha reprochado a Sánchez que su intervención no sea propia de un presidente. Le ha insistido, eso sí que si rectifica, tendrá de su lado al PP. Pero ha añadido que "para hacer oposición, (Sánchez) solo tiene que esperar a las próximas elecciones".

PIDE HUMILDAD A SÁNCHEZ: VIENE DE SER CONCEJAL DE LA OPOSICIÓN

Además, Feijóo se ha defendido de las acusaciones de insolvencia alegando que Sánchez debe ser un poco más humilde porque su única experiencia de gobierno es ser concejal de la oposición. Además, ha dicho con ironía que había leído el curriculum de alguno de sus ministros y había tardado "unos segundos".

También ha rechazado la afirmación de Sánchez de que el PP no ha apoyado ni una sola de las medidas del Gobierno porque ha apoyado el 52 por ciento de los decretos leyes que ha llevado el Ejecutivo al Parlamento.

"QUE ES UN MAL PRESIDENTE NO ES UN INSULTO, ES UNA CRÓNICA"

Así mismo ha rechazado haber insultado a Sánchez por mencionar 'El otoño del patriarca'. El presidente 'popular' ha afirmado que Sánchez ha ganado unas elecciones y un dictador manda en todos, mientras que él no manda ni en su Gobierno. "He dicho y lo reitero que es un mal presidente en sus últimos momentos, no es un insulto es una crónica", ha remachado.

Sánchez ha cerrado el debate con Feijóo dividiendo en tres la propuesta de Feijóo. Una parte, ha dicho, ya se está aplicando; otra es contraproducente porque no tiene en cuenta la emergencia climática y sobre la que pueden compartir, como es la bajada del IVA ha pedido al PP que la apoye.