Sánchez dice que no hay que "menospreciar" la amenaza nuclear de Putin pero apuesta por seguir apoyando a Ucrania

El presidente asegura que quiere la paz pero con sus últimas acciones Rusia demuestra lo contrario

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que no se puede "menospreciar" la amenaza nuclear del presidente ruso, Vladimir Putin, de quien ha dicho que está "desnortado", pero ha dejado claro que hay que seguir apoyando "al agredido", Ucrania, frente al agresor, aunque sin dejar de intentar buscar un acuerdo de paz.

En su intervención ante el Pleno del Congreso para hablar de la última cumbre europea en Praga, Sánchez ha sostenido que la amenaza de recurrir a armamento nuclear realizada por Putin es algo que "no hay que menospreciar pero sí rechazar".

El presidente ha defendido que la contundencia de las sanciones adoptadas contra Rusia "nos permiten afirmar que Putin hoy no está ganando la guerra, no está cumpliendo con sus objetivos bélicos".

En su opinión, la reciente anexión de cuatro regiones ucranianas mediante referéndums que la comunidad internacional nunca va a reconocer y los bombardeos de los últimos días contra ciudades ucranianas tienen como objetivo "esconder el fracaso en el terreno".

Sánchez ha denunciado las fosas comunes y los crímenes de guerra que están cometiendo las fuerzas rusas, que ha comparado por los registrados en las guerras de los Balcanes, las violaciones de mujeres y niñas y "el bombardeo indiscriminado con el solo objetivo de solo destruir por destruir, arrasar por arrasar" como ya ha hecho en el pasado en Chechenia o Siria.

Si algo demuestra todo ello, ha abundado, es "la huida hacia delante de un régimen desnortado" que ha cometido "el error histórico que siempre comete el imperialismo, que es subestimar al enemigo, porque ningún enemigo es menor", recordando el ejemplo de Estados Unidos en Vietnam o de Rusia en Afganistán.

ESPAÑA QUIERE LA PAZ

El presidente del Gobierno ha dejado claro que "España y Europa queremos la paz, pero mientras llega ese momento debemos continuar apoyando al agredido frente al agresor". "En la guerra de Putin España se pone del lado de la legalidad internacional, el respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y la libertad de los pueblos a elegir sobre su futuro", ha recalcado.

El Gobierno, ha remachado, apuesta por la resolución de conflictos a través del diálogo y no mediante la fuerza, "en definitiva la paz y no la guerra, ayer, hoy y siempre, ya sea en Irak o en Ucrania".

En su turno de réplica, ante las recriminaciones de algunos portavoces como los de Podemos, ERC o Bildu sobre que no se está haciendo lo suficiente para logra la paz, Sánchez ha esgrimido que con sus últimas actuaciones Putin no demuestra voluntad de negociar.

LAS ACCIONES DE PUTIN INVITAN AL PESIMISMO

"Reconocerá que la celebración de referéndums ilegales para anexionarse unilateralmente el 15% de Ucrania no es la mejor manera de facilitar un proceso de diálogo diplomático", le ha replicado al portavoz de Podemos, Pablo Echenique, subrayando que esto "invita más al pesimismo que al optimismo de que se puedan abrir conversaciones de paz".

El portavoz de los 'morados' había advertido en que "cuanto más larga la guerra peor para los ucranianos pero también para las economías europeas y también para España" y había reclamado al presidente que se hable más en Europa de diplomacia, de la necesidad de un alto al fuego en este conflicto y de "posibles acuerdos de paz".

"Nunca hemos abandonado los esfuerzos diplomáticos pero si se producen sabotajes" contra el Nordstream y referéndums ilegales "no creo que nos esté emitiendo señales Putin de que quiere dialogar y quiere la paz de manera inminente a no ser que aceptemos sus exigencias", ha hecho ver Sánchez a la portavoz de EH Bildu.

Mertxe Aizpurua ha defendido que "la diplomacia, el diálogo y la negociación son posibles" pero lo que está ocurriendo en las últimas semanas "va justo por el camino contrario" y lo que se está haciendo es "avivar" el conflicto pese a que "en las guerras unos pocos ganan, pero la mayoría pierde".

Así, ha afeado que "mientras dejamos de lado los esfuerzos diplomáticos, enviamos más y más armas" a Ucrania y ha pedido a Sánchez que "tome una posición de firmeza y busque aliados en Europa para salir de esta espiral" y buscar una solución que no empuje a los ucranianos a "una guerra sin fin". "La paz siempre es más difícil que la guerra" pero ello no debe impedir "intentarlo una y otra vez", ha remachado.

EUROPA NO PUEDE COMETER EL ERROR DE NO REACCIONAR

Al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, Sánchez le ha recordado que el responsable del conflicto es Putin y ha defendido que no se puede "consolidar" lo que el presidente ruso ha hecho en el pasado, con la anexión primero de Osetia del Sur, en Georgia, y luego Crimea, ahora con otras cuatro regiones ucranianas "con el error de no reaccionar por parte de la comunidad internacional y en particular Europa".

El presidente ha reconocido que se puede debatir sobre la entrada de Ucrania en la OTAN o la UE, pero le ha pedido más contundencia a la hora de denunciar las fosas comunes que se están encontrando en las zonas liberadas de la ocupación rusa. Hay que "ser equilibrado en la magnitud de lo que están haciendo unos y están haciendo otros", ha rematado.

En su intervención, Rufián ha sostenido que "Putin es un tirano, un ultranacionalista y un invasor del que solo cabe defenderse" pero ha esgrimido que "esta realidad no otorga total impunidad a la OTAN o el Gobierno de Volodimir Zelenski".

"Utilizar coches bomba para asesinar a afines al Gobierno ruso, bombardear un puente lleno de civiles en Crimea o dinamitar un gaseoducto cuyo sabotaje solo afecta al medio ambiente o a la gente nada tiene que ver con el legítimo derecho a la autodefensa de un país", ha recalcado el diputado independendista.

También se han referido a la guerra en Ucrania otros portavoces. La del PP, Cuca Gamarra, para reconocer "al heroico pueblo de Ucrania, que está defendiendo las libertades de todos los europeos", y la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para afear la falta de firmeza del Gobierno español, que ha atribuido a la "desgracia" de contar con miembros de Podemos en el Consejo de Ministros que "atacan día sí, día también a la ONU y la OTAN".

Por su parte, el portavoz de Vox, Santiago Abascal, ha opinado que la guerra en Ucrania "no se habría producido si los mandatarios europeos no nos hubiese puesto en manos de Rusia y China, entregando nuestra prosperidad y soberanía". Putin, le ha dicho a Sánchez, "paga sus armas con el gas que usted compra", en referencia al aumento en la compra de gas por parte de España en los últimos meses.