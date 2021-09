Sánchez dice que va a subir el SMI "dentro de la franja de entre 12 y 19 euros" y lamenta que no esté la CEOE

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este lunes que se va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) "dentro de la franja de entre 12 y 19 euros" propuesta por el comité de expertos para este año, y ha lamentado que la CEOE no se sume al acuerdo.

"Me hubiese gustado un acuerdo con patronal, sindicatos y Gobierno (...), pero los empresarios no consideran oportuno incorporarse a este acuerdo", indicó Sánchez en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en la que admitió que el Gobierno hubiese querido aprobar esta subida "con el acuerdo de la patronal", pero que "no ha sido posible".

Sánchez afirmó que la recuperación económica está "tomando mucho impulso" y eso permite "continuar con la senda al alza del SMI", que según recordó el jefe del Ejecutivo, ha crecido más de un 30% en los últimos años, un "esfuerzo tan importante" que no tiene parangón en ningún otro país del entorno.

Así, reiteró que el SMI se subirá "cuanto antes" y en la cuantía "que sea posible" en el actual contexto económico, si bien apuntó que estará dentro de la franja propuesta por el comité de expertos, con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio al final de la legislatura.

Según el presidente del Gobierno, si la pandemia ha afectado a todos, la recuperación también tiene que llegar a todos los ciudadanos, lo que debe traducirse en más empleos, más afiliación y menos parados.

Por último, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 a finales de septiembre o principios de octubre.