Sánchez dice tener "envidia sana" de la mayoría de Costa en Portugal y aspira a ampliar la suya con sus socios

LANZAROTE, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy tener "envidia sana" de la mayoría que tiene el primer ministro portugués, Antonio Costa, en el Parlamento de este país y ha mostrado su aspiración de ampliar la mayoría con la que cuenta actualmente en el Congreso junto con sus socios de Gobierno, cuya representación, ha dicho, es Yolanda Díaz, que estaba presente ya que ha estado participando en la cumbre.

Así ha respondido el jefe del Ejecutivo español este mediodía durante la rueda de prensa posterior a la XXXIV cumbre hispano-lusa que ha tenido lugar ayer y hoy en el emblemático enclave de los Jameos del Agua, en Lanzarote, al ser preguntado por el desgaste del Gobierno portugués durante este último año.

"Tengo una envidia sana" de una mayoría parlamentaria como la que tiene el primer ministro Antonio Costa, ha exclamado Sánchez antes de exponer que en España, el Parlamento está "mucho más fragmentado", y el Gobierno tiene poco más de 150 escaños estando "obligado" a pactar primero entre los dos partidos que lo conforman y después con otros grupos. Además, ha destacado que estos pactos se tienen que producir en contextos tan complejos como ha sido la pandemia y ahora la guerra de Rusia contra Ucrania.

No obstante, ha destacado que a pesar de "todas las dificultades" han logrado aprobar 200 leyes, tres presupuestos generales del Estado, 15 acuerdos con los agentes sociales y hacer reformas como la del Ingreso Mínimo Vital, la reforma laboral y hoy, ha recalcado, la "segunda parte de la modernización de la reforma de las pensiones".

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo español ha mostrado su aspiración no solo a revalidar la mayoría que tiene en las elecciones generales que se tienen que celebrar este año, sino a "ampliar" esa mayoría "siguiendo la estela de Costa". Y ha añadido que ahí incluye a sus socios de Gobierno allí representados, ha dicho señalando a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien también ha acudido a la cumbre.

En cuanto a la situación del Gobierno portugués, Pedro Sánchez ha dicho que Antonio Costa es una "referencia socialista europea": "Le veo a Antonio, no en forma, sino en muy buena forma".

El primer ministro portugués por su parte, ha alegado que no le gusta comentar asuntos de política interna en el exterior, dejando claro que le ha tocado adoptar soluciones a los problemas que se han ido produciendo como la pandemia, la inflación y las consecuencias de la guerra. Unos escenarios, ha apuntado, que no eran el sueño del Gobierno, que no eligieron.

En cuanto a la mayoría absoluta de la que dispone, Costa ha explicado que en Portugal no había una desde 2009 y considera "importante" haberla tenido en 2022. Dicho esto, ha añadido que si el Gobierno está "recalentado" es porque tiene nuevos ministros con nuevas responsabilidades y "un montón de energía, dispuestos a gobernar hasta 2026".