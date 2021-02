Sánchez ensalza el "ejemplo de compromiso con la democracia" que demostró Adolfo Suárez durante el 23F

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido el "ejemplo de compromiso" con la democracia que demostró del histórico político Adolfo Suárez durante el intento de golpe de estado del 23F hace 40 años, al ilustrar también el espíritu de la reconstrucción tras la dictadura.

Y ha contrapuesto su espíritu para recriminar a determinadas fuerzas de la oposición que incurran, décadas después, en un discurso de deslegitimación del actual Ejecutivo.

De esta forma, y durante su intervención en el Pleno del Congreso para informar sobre la situación del coronavirus, Sánchez ha loado la figura del expresidente, mirando en el momento de proferir estas palabras a su hijo, el diputado popular y secretario cuarto de la Mesa de la Cámara Baja, Adolfo Suárez Illana.

El jefe del Ejecutivo ha rememorado que el 23F tuvo su "centro de operaciones más simbólico" precisamente en el Congreso, cuando los golpistas irrumpieron en el hemiciclo, y fue el "último estertor grotesco" de la dictadura franquista.

"Nunca tuvo posibilidad de triunfar y justo en contra de lo que sus inspiradores deseaban, sirvió para reforzar más el compromiso de todo con las libertades. La democracia venció entonces al miedo", ha desgranado para remarcar que la sociedad se sacó sus temores y enfiló el rumbo de las últimas décadas, seguramente las mejores de su historia.

ADVIERTE A LA OPOSICIÓN

Por otro lado, ha expresado su preocupación que se repitan, tras 40 años, estrategias de "desestabilización y e intolerancia" que se creían olvidadas. De hecho, ha advertido a la oposición que no está para sembrar el "caos" o "derribar" gobiernos sino para mejorarlos, buscando también el entendimiento y la cooperación.

"Me duele escuchar en esta cámara discursos que no buscan el entendimiento sino la destrucción. Me duele la deslegitimación por parte de fuerzas políticas a este gobierno legítimo", ha zanjado para recomendar mirar de vez en cuando los agujeros de bala que aún existen en el hemiciclo para recordar la "infamia" que supuso el 23F.