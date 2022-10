Sánchez y Feijóo se miden el martes en su segundo asalto en el Senado buscando "contraponer" sus dos modelos económicos

Moncloa lo ve como una oportunidad para frenar el 'efecto Feijóo' y 'Génova' busca destapar el "electoralismo" de Sánchez para "resistir"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afrontarán este martes su segundo cara a cara en el Senado buscando "contraponer" sus modelos fiscales y de respuesta a la crisis. Mientras que el presidente del Gobierno pondrá el acento en la "cohesión social" y su política de defensa de las clases trabajadoras frente a los intereses de las élites, el jefe de la oposición hará hincapié en que hay que recuperar la economía y apoyar con bajadas fiscales a las clases medidas, las "olvidadas" por el Ejecutivo.

Apenas un mes después del primer duelo parlamentario --el anterior tuvo lugar el 6 de septiembre--, Sánchez y Feijóo volverán a medirse en este duelo parlamentario, que se produce con el PP en primera posición en las encuestas, salvo la del CIS, y con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como telón de fondo.

El propio Sánchez solicitó comparecer a petición propia para mantener un nuevo duelo parlamentario con el jefe de la oposición. En Moncloa le consideran vencedor del primer 'round' y creen que es una nueva oportunidad de rebajar el 'efecto Feijóo' y romper la racha de crecimiento del PP en las encuestas.

En este debate el jefe del Ejecutivo no tiene límite de tiempo pero sí que está tasado para el PP y los demás grupos parlamentarios: 15 minutos en la primera intervención y otros cinco en la réplica. En 'Génova' consideran "desproporcionada" la diferencia de tiempos entre ambos y se quejan de que no se haya aceptado su petición de poder tener un discurso de mayor duración. "Necesitar seis veces más de tiempo que Feijóo para explicar sus propuestas denota cierta debilidad", aseguran a Europa Press fuentes 'populares'.

SÁNCHEZ SE ERIGIRÁ EN DEFENSOR DE LA MAYORÍA SOCIAL

Sánchez buscará contraponer su modelo de fiscalidad y de respuesta a la crisis frente al del PP. En las últimas semanas el Ejecutivo se ha mostrado favorable a alimentar este debate porque consideran que les beneficia y les sitúa como defensores de la mayoría social y del estado de bienestar frente a un PP ligado a los intereses de las élites económicas.

En materia fiscal --que en teoría es el asunto nuclear de este rifirrafe parlamentario-- el PSOE ha anunciado recientemente un nuevo impuesto a las grandes fortunas y ha venido acusando a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de 'dumping fiscal' y de estar en una carrera a la baja que pone en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos.

Sin embargo, varias comunidades del PSOE se han sumado a las rebajas de impuestos e incluso el valenciano Ximo Puig anunció una deflactación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para las rentas menores de 60.000 euros, una fórmula rechazada por el Ejecutivo Central.

A pesar de que el Gobierno se mostró muy satisfecho con el resultado del primer debate en la Cámara Alta, los últimos sondeos siguen dando una amplia ventaja al líder del PP, que se sitúa por encima del 29% de voto frente a un PSOE que no despega del entorno del 25%.

Pedro Sánchez llegó a afirmar unos días después del primer cara a cara que habría más debates con Feijóo en la Cámara Alta "dado el resultado". Se erigía así en ganador de una contienda en la que también trató de vincular a su oponente con los intereses de las grandes compañías eléctricas.

En aquel discurso, Sánchez intentó sembrar dudas sobre la capacidad del presidente 'popular' al acusarle de cometer numerosos errores en sus intervenciones públicas desde que asumió el liderazgo del PP. "¿Es insolvencia o mala fe?", repitió en múltiples ocasiones durante su intervención. En 'Génova' ya anticipan que si el jefe del Ejecutivo recurre al "insulto", Feijóo optará por la "confrontación basada en argumentos", lejos de las subidas de tono.

FEIJÓO: LAS CLASES MEDIAS, LAS "GRANDES OLVIDADAS" DE SÁNCHEZ

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también buscará confrontar su modelo económico basado en bajadas fiscales y más control del gasto público frente al que defiende Pedro Sánchez, denunciando que las clases medias sean las "grandes olvidadas" del Ejecutivo. "No hay ni una sola medida para las clases medias. Están abandonadas por el Gobierno", señalan a Europa Press fuentes del equipo del presidente del PP.

Feijóo pondrá el acento además en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado Sánchez no son "creíbles" porque "en 24 horas se los han derribado varios organismos", como el Banco de España, la Airef, el FMI o el BBVA, según fuentes 'populares'.

En 'Génova' recalcan que se trata de unas cuentas públicas "electoralistas" para "resistir" en Moncloa a toda costa, no pensando en el crecimiento y el futuro del país. "No se está haciendo política económica. Se está haciendo política electoralista", denunció Feijóo el pasado viernes en Valencia, donde recalcó además que un gobierno "tiene que gobernar y no resistir".

El jefe de la oposición volverá a pedir al presidente del Gobierno una bajada del IRPF para las rentas de hasta 40.000 euros, en línea con lo que están aplicando algunos 'barones' socialistas. De hecho, fuentes del PP consideran que Sánchez confrontará "no solo con Feijóo sino con parte del PSOE", que respalda las medidas del PP, añaden las fuentes consultadas.

Después de anunciar un impuesto a las grandes fortunas, los 'populares' consideran que Sánchez "copia" la política fiscal de Podemos. "La hoja de ruta del presidente del Gobierno es la de Pablo Iglesias. Es una victoria a título póstumo del exvicepresidente del Gobierno", resaltan fuentes de la cúpula del PP, que creen que el jefe del Ejecutivo se "equivoca" con este mensaje que ahuyenta las inversiones en España.

En el cuartel general de los 'populares' consideran que la economía es el "gran caballo de batalla" de los próximos años y están convencidos de que a Feijóo le avala su experiencia de gestor al frente de la Xunta y la actuación del PP en crisis económicas anteriores.