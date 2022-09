Sánchez y Feijóo protagonizarán mañana en el Senado un debate en el que no hablarán los líderes de Vox, Cs y Podemos

La Cámara Alta se adelanta al Congreso al abrir el curso político

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán este martes un debate monográfico en el Senado sobre la crisis energética y el contexto económico, una cita en la que el papel de Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos será más secundario ya que sus primeros espadas no pueden intervenir en la Cámara Alta.

El Senado se adelanta así en este inicio de curso parlamentario, pues el Congreso, que celebró un pleno extraordinario en agosto para convalidar tres decretos leyes y aprobar otras tantas leyes, no prevé reunir esta semana a su Junta de Portavoces y su primera sesión plenaria no arrancará hasta el día 13.

Este debate sobre la energía fue reclamado por el presidente del PP, pero la primera reacción del Gobierno fue remitirse a las sesiones de control del Senado. Sin embargo, Sánchez acabó aceptando el envite y la pasada semana pidió comparecer en la Cámara Alta para "informar sobre el Plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo".

NO SÓLO ENERGÍA

Por tanto, el debate no se limita al decreto ley de medidas de ahorro energético que se votó ya en el Congreso, sino que incluye el diseño de ese Plan de Contingencia más amplio que el Gobierno debe enviar a Bruselas, así como un análisis del contexto económico del país.

Según la organización del debate, Sánchez no tendrá límite de tiempo, mientras que cada grupo parlamentario dispondrá de 15 minutos para su primera intervención y 5 para la segunda, a excepción del Mixto, que cuenta con 18 y 6, respectivamente. Se sigue el mismo esquema que se utilizó en la anterior comparecencia del jefe del Ejecutivo, celebrada en septiembre de 2020 y que se extendió durante casi seis horas.

Como si volvieran los tiempos del bipartidismo, el debate se centrará en los líderes de los dos grandes partidos, pues Vox y Ciudadanos no pueden contar con los suyos y carecen de grupo propio, con lo que deben repartir sus tiempos con otros partido. Peor lo tiene Unidas Podemos, que no intervendrá dado que no cuenta con senadores.

El Senado está conformado por 264 senadores repartidos en un total de ocho grupos parlamentarios, cuya distribución es muy distinta a la del Congreso. Tras los grupos Socialista y Popular, con 113 y 103 senadores, respectivamente, aparecen a mucha distancia el grupo que comparten Bildu y ERC (16 parlamentarios), el PNV (10), el Grupo Nacionalista (6), el de Izquierda Confederal (5), el Democrático (4) y el Mixto (7).

Vox, que comparte el Grupo Mixto con dos independientes, un senador del Partido Aragonés (PAR) y otro de Unión del Pueblo Navarro (UPN), estrenará nueva portavoz en la Cámara Alta, Pepa Rodríguez de Millán, designada por el Parlamento andaluz.

Ciudadanos, por su parte, ya sólo cuenta con un único senador, Miguel Sánchez López, que está integrado en el Grupo Democrático, junto a los dos senadores de Teruel Existe y el del Partido Regionalista de Cantabria.

LO IMPORTANTE SON LAS PROPUESTAS, NO EL TIEMPO

El presidente del Senado, Ander Gil, ha trasladado a los grupos parlamentarios la necesidad de que aprovechen esta oportunidad para ofrecer "un debate útil y en positivo", alejado de tacticismos. "Lo más importante no es el tiempo de intervención, sino las propuestas", ha afirmado este lunes en una entrevista en TVE.

El debate ocupará toda la tarde del martes, puesto que no habrá sesión de control, preguntas y tampoco interpelaciones. El pleno del Senado continuará el miércoles, con la aprobación de dos proyectos de ley que se debatirán esta semana en ponencia: un proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas y una proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

Además del debate de los proyectos de ley, también se discutirán varias mociones a consecuencia de interpelación presentadas por distintos grupos parlamentarios.