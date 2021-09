Sànchez (Junts) rechaza poner fecha para otro referéndum y critica a la CUP por no consensuarlo

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha rechazado poner fecha para celebrar otro referéndum en Cataluña como pide la CUP en una propuesta de resolución y ha criticado que el documento de los anticapitalistas no se haya consensuado con el resto de formaciones independentistas.

"No es el momento de fijar una fecha concreta, y menos aún no haberlo pactado entre todos los actores políticos. Si tienes una resolución, la tienes que intentar impulsar. Y en estos momentos no hay las condiciones de unidad estratégica para saber qué respuesta hay que dar", ha sostenido en una entrevista en Ser Barcelona recogida por Europa Press.

Aunque considera que el referéndum nunca es una pantalla pasada, ha asegurado que "no es razonable fijar un compromiso para hacer un referéndum antes de finalizar la legislatura", y ha constatado que en el acuerdo de legislatura entre ERC y la CUP y entre ERC y Junts tampoco se explicita así.

