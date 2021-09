Sànchez (Junts) rechaza poner fecha para otro referéndum y critica la CUP por no consensuarlo

Defiende que el 1-O sólo podrá ser sustituido "con otro referéndum acordado"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha rechazado poner fecha para celebrar otro referéndum en Cataluña como pide la CUP, y ha criticado que la propuesta de resolución de los anticapitalistas no se haya consensuado con el resto de formaciones independentistas.

"No es el momento de fijar una fecha concreta, y menos aún no haberlo pactado entre todos los actores políticos. Si tienes una resolución, la tienes que intentar impulsar. Y en estos momentos no hay las condiciones de unidad estratégica para saber qué respuesta hay que dar", ha sostenido en una entrevista en Ser Barcelona recogida por Europa Press.

Aunque considera que el referéndum nunca es una pantalla pasada, ha asegurado que "no es razonable fijar un compromiso para hacer un referéndum antes de finalizar la legislatura", y ha constatado que en el acuerdo de legislatura entre ERC y la CUP y entre ERC y Junts tampoco se explicita así.

Por ello, ha defendido preservar los acuerdos alcanzados y, en caso de que tengan que cambiarlos, que se haga de forma compartida y poniéndose de acuerdo: "¿Un segundo referéndum, si no se ha acordado con el Estado, es para volver a repetir lo mismo? Hay que poderlo hablar. Tenemos que intentar dejar de utilizar las propuestas que cada uno pueda tener para marcar perfil".

Así, ha defendido que el 1-O sólo podrá ser sustituido "con otro referéndum acordado" y ha pedido al independentismo no olvidarse de lo que, a su juicio, es un acto fundacional de un momento político.

Sobre la petición de Junts de trabajar con cultura de unidad y coalición, Sànchez ha admitido que las dificultades para expresarse de forma conjunta entre los independentistas también estaban "pocas semanas antes del 1-O", pero que, pese a que cada formación quiere mantener su perfil, intentan buscar el mínimo común denominador.

PRESUPUESTOS

Sobre los Presupuestos, ha explicado que, tras las conversaciones que ha habido con la CUP, la voluntad es aprobarlos con el apoyo de ERC, Junts y de los anticapitalitas, y que las conversaciones "van en esta dirección".

"Disponemos de mayoría en el Parlament. Tenemos que ver si somos capaces de mantenerla con los Presupuestos. Es el único escenario en el que trabajamos", ha asegurado.

El secretario general de Junts también ha rechazado la visita del Rey este jueves a Cataluña para inaugurar el salón Automobile Barcelona, y le ha instado a pedir perdón por su discurso del 3 de octubre de 2017: "Hasta que no haga un acto de constricción, este Rey, en mi opinión, no debería participar ni representar los intereses del país".