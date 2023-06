Sánchez justifica su cambio de posición en el Sáhara y dice que Mohamed VI no es un rey absolutista

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado este domingo su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y ha afirmado que no comparte que el Rey de Marruecos, Mohamed VI, sea un monarca absolutista, destacando, además, que la relación con Marruecos es estratégica tanto desde el punto de vista comercial, como de la seguridad y la inmigración.

Así se ha pronunciado esta noche durante una entrevista en el programa de Jordi Évole, en La Sexta, recogido por Europa Press, durante la cual el entrevistador le ha preguntado cómo se ha sentido un gobernante demócrata como él teniendo que ceder al chantaje de un monarca absolutista como el rey de Marruecos.

Pedro Sánchez ha querido precisar esta definición: "Me va a permitir que no entre en esta caracterización que hace usted de la monarquía de Marruecos. No la comparto. Como presidente creo que es importante que esto quede claro".

En cuanto a la posición de su Gobierno en relación con el Sáhara Occidental, Sánchez ha apostillado que él defiende el interés general de España y ha recordado que con su Gobierno este país sigue siendo el primer donante en ayuda humanitaria al pueblo saharaui.

Dicho esto ha precisado que hay que "constatar una realidad" y es que durante durante 50 años que dura este conflicto no ha habido ningún avance. Por tanto, ha dicho que si la comunidad internacional, EEUU, y los principales países europeos están diciendo que hay que "encontar "otras vías para resolver este conflicto" dentro de Naciones Unidas, dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad y siempre con la premisa de que tiene que ser una solución acordada por las partes, "España tiene que estar en esa solución constructiva".

En cuanto a la relación con Marruecos, Pedro Sánchez ha señalado que es estratégica, tanto desde el punto de vista comercial, como desde el punto de vista de la Seguridad en la lucha contra el terrorismo y de la inmigración.