Sànchez (JxCat): "El indulto da confort personal, pero no ayuda a resolver el conflicto"

Apoya que Puigdemont sea el candidato de JxCat: "¿Por qué no debería serlo ahora si él quiere y la militancia lo avala?"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de JxCat y condenado por el 1-O, Jordi Sànchez, ha abogado por amnistiar a los condenados en causas relacionadas con el 1-O en Cataluña en vez de indultarlos, porque "el indulto da confort personal, pero no ayuda a resolver el conflicto".

En una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press, también ha dicho que no es su deseo permanecer en la cárcel: "No conozco a ningún preso político que diga que está mejor en la cárcel que en casa".

Ha asegurado que JxCat siempre estará listo para encontrar una solución dialogada a este conflicto, que considera "demasiado serio para dejarlo en manos de los que lo anuncian irresponsablemente, como si fueran chulos de barrio luciendo foto de un coche nuevo que ni tienen ni están en disposición de tener por sí solos".

Preguntado por cómo hacer efectiva la confrontación inteligente por la que aboga JxCat, ha dicho: "Creo que lo que vivimos entre el 2014 y el 2017 fue un buen ejemplo de confrontación inteligente: ganamos el relato, evidenciamos las debilidades del Estado, mostramos fuerza en la calle y mayorías claras en las urnas".

EL PROYECTO DE JXCAT

"JxCat se propone recuperar la iniciativa que perdimos a partir de mediados de octubre del 2017", pero sin repetir viejas maneras de hacer política que acabaron mal, ha afirmado textualmente al preguntársele por qué el partido no irá en coalición con el PDeCAT.

Sobre si en Catalunya hay mayoría dispuestas a emprender acciones de desobediencia en favor de la independencia, ha sostenido que la desobediencia civil y la movilización permanente se rigen por "patrones" distintos a las mayorías, que deben lograrse en las urnas.

Y ha asegurado que la ponencia política de JxCat propone fortalecer los poderes públicos para hacer frente a la pandemia, con acción de gobierno comprometida con un sistema de salud fuerte, enfocada a la recuperación y a las políticas de redistribución.

FUTURAS ELECCIONES

Ante las futuras elecciones en Catalunya, ha explicado que JxCat todavía no ha iniciado el proceso de primarias ante las elecciones en Catalunya, y sobre una posible candidatura encabezada por el líder de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho: "¿Por qué no debería serlo ahora si él quiere y la militancia lo avala? No dejaremos de utilizar ningún derecho".

Al preguntársele si ve buena opción que la candidata sea la diputada Laura Borràs --investigada por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental--, ha contestado que "lo que no es una buena idea es intentar eliminar liderazgos políticos independentistas con informes policiales y procedimientos judiciales que se saltan las garantías de los investigados".