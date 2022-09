Sánchez y los líderes del sur de Europa se citan mañana en Alicante para reivindicar su papel en la UE

La crisis energética y la gobernanza económica serán los dos grandes temas a tratar en la cita, de la que saldrá una declaración

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de otros ocho países del sur de Europa se han dado cita este viernes en Alicante para una cumbre con la que buscan reivindicar su papel en la UE y poner de manifiesto la sintonía que tienen en general en torno a los grandes temas europeos.

La cumbre del llamado Med9 --España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia-- servirá nuevamente para poner de manifiesto la relevancia de los países del sur, a los que cada vez se ve más como parte de la solución y no como el problema, y para hacer escuchar su voz, destacan fuentes gubernamentales.

No obstante, recalcan que el objetivo no es generar divisiones en el seno de la UE sino que lo que se busca con este foro es el intercambio de posiciones e inquietudes sobre algunas de las cuestiones que están actualmente sobre la mesa a nivel europeo, en esta ocasión principalmente las consecuencias de la guerra de Ucrania y la crisis energética.

A este asunto, y a la importancia de la autonomía estratégica, se dedicará la primera sesión de la cumbre, que arrancará a las 14.00 horas. A ella se ha invitado expresamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, con quienes además Sánchez tiene previsto un almuerzo previo.

Entre los temas que se tratarán en esta primera sesión estarán las interconexiones energéticas, han confirmado fuentes de Moncloa, que sin embargo han precisado que no está previsto hablar en concreto del Midcat.

No obstante, las fuentes admiten que será una buena ocasión para que tanto España como Francia trasladen al resto de países su postura, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera hace unas semanas que no veía necesario acometer este proyecto de interconexión a través de Cataluña en estos momentos porque los otros dos gasoductos existentes no están a pleno rendimiento y el Midcat no serviría para paliar la crisis actual a corto plazo.

MENCIÓN A LAS INTERCONEXIONES

Con todo, el Gobierno trabaja con el resto de capitales en la inclusión de una mención a las interconexiones y la importancia de explotar todas las herramientas disponibles para reducir la dependencia energética de Rusia por parte de Europa en la declaración final que suscribirán los nueve mandatarios al término de la cumbre.

La segunda sesión de trabajo, en la que ya no estarán Von der Leyen y Michel, estará centrada en la gobernanza económica ahora que la Comisión Europea tiene que presentar en las próximas semanas su propuesta de reforma de las reglas fiscales. La idea, señalan las fuentes, es que los países del sur puedan aportar su visión respecto a esta cuestión, que es bastante compartida.

Además de una comparecencia conjunta de los nueve mandatarios al término de las dos sesiones, de la cumbre de Alicante saldrá una declaración en la que se incluirán los grandes temas abordados, empezando por energía y gobernanza económica, pero también la cuestión medioambiental en el Mediterráneo y el impacto del cambio climático.

Asimismo, las fuentes han indicado que también se hará mención a la vecindad sur y la importancia de la relación con los países de la otra orilla del Mediterráneo y de seguir promoviéndola. En este apartado entran tanto Marruecos como Argelia y la actual tensión entre el Gobierno español y Argel no afectará al texto, han puntualizado.

El texto hará alusión igualmente a la cuestión de la paz y la seguridad en el Mediterráneo, con el foco puesto en el Mediterráneo Oriental, dadas las continuas tensiones entre Grecia y Chipre con Turquía y la voluntad de estos dos países porque el resto de miembros del Med9 manifiesten su solidaridad con su situación.

VOLUNTAD DE CONTINUIDAD DEL MED9

La declaración también expondrá la voluntad de los líderes de que el Med9 se consolide como grupo de consultas entre los países del sur y que se mantenga la tradición de un encuentro anual en torno al mes de septiembre.

En este sentido, desde el Gobierno no creen que el inminente cambio de Gobierno en Italia, donde la ultraderechista Giorgia Meloni se impuso en las elecciones del 25 de septiembre, pueda afectar a este foro. Así, inciden en que aún es pronto para valorar si se aparta de los valores europeos y se remiten a los mensajes tranquilizadores que ha intentado hacer llegar la líder de Hermanos de Italia.

La cumbre, en la que se decidirá el país que acogerá la siguiente cita, terminará con una cena privada de los nueve líderes en la que no estarán presentes sus equipos y que les permitirá seguir ahondando en las distintas cuestiones y preparar la cumbre informal de líderes de la UE de la próxima semana en Praga.

Además, el presidente del Gobierno tiene previsto mantener sendas reuniones bilaterales con el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, quien había solicitado expresamente el encuentro, y con el nuevo primer ministro esloveno, Robert Golob, en el cargo desde junio.

Sánchez también mantendrá un encuentro con Von der Leyen antes del almuerzo a tres con Michel en la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que tiene precisamente su sede en Alicante.