Sánchez muestra su respaldo al Gobierno y al PSOE aunque reconoce que si fuera a hacer cambios "no lo diría"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respaldo a los ministros de su Gobierno y a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE al ser preguntado por un posible recambio. Sin embargo, ha reconocido que si lo fuese a hacer "no lo diría" públicamente.

"Si lo fuese a hacer no lo diría y si le digo que no lo voy a hacer no me creerían", ha señalado Sánchez tras ser preguntado sobre si cierra la puerta a una crisis de Gobierno y a una renovación en la cúpula del PSOE.

En la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que este sábado ha aprobado el nuevo decreto anticrisis, Sánchez ha afirmado que se siente "absolutamente cómodo" con su equipo tanto en Moncloa como en Ferraz y ha apuntado que aunque piensa que este mensaje será recibido con "cierta distancia" por los medios, esa es su "convicción".

"Estoy muy cómodo y muy orgulloso del equipo que tengo en el Consejo de Ministros y de la dirección federal del PSOE", ha subrayado. Este viernes, en una rueda de prensa en Bruselas, Sánchez aseguró que llevará la legislatura hasta el final y situó las próximas elecciones generales en diciembre de 2023.