Sánchez niega crisis de Gobierno y acusa de intoxicar: "me encuentro con noticias que ni siquiera he pensado"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hoy que vaya a llevar a cabo una crisis de Gobierno y ha acusado a los medios de "intoxicar". En este sentido, ha afirmado que se encuentra con noticias que ni siquiera ha pensado.

Así lo ha afirmado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en su décima visita a la isla de La Palma. "No entra en mis planes hacer ninguna crisis de Gobierno", ha exclamado antes de apuntar que cree que lo que se publica es para que él responda que no va a haber crisis de gobierno y después acusarle de que su Ejecutivo no es estable.

En este sentido, ha querido dejar claro que su Gobierno va a llegar al final de la Legislatura y ha dicho estar muy satisfecho del trabajo de los ministros y ministras.

