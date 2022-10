Sánchez pide a ERC que salga del "laberinto" y abra una mesa de diálogo en Cataluña ahora que gobierna en solitario

ERC denuncia que persiste la represión del Estado y que el laberinto es la judicialización de la política en Cataluña

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a ERC que salga del "laberinto" y que ahora que gobierna en solitario en Cataluña aproveche para abrir una mesa de diálogo como la que el Ejecutivo tiene actualmente con el Govern.

Durante el debate en el Pleno del Senado, Sánchez ha reivindicado que la situación en "la Cataluña de octubre de 2022 es mejor que la de octubre de 2017 y en consecuencia la España de 2022 es mejor que la de octubre de 2017" y esto ha sido "gracias al esfuerzo de diálogo y reencuentro entre población catalana" y entre los catalanes y el conjunto de la sociedad española.

"Me gustaría que salieran de ese laberinto y que con toda rotundidad apostaran por ese nuevo tiempo que se puede abrir el Cataluña, en la política catalana" donde puedan encontrarse catalanes que piensan de distinta manera y que "durante el procés no pudieron entenderse por las posiciones maximalistas que defendió el independentismo durante una época".

"Hay una oportunidad de ese reencuentro", ha señalado, asegurando que el Gobierno siempre va a tener la mano tendida al nuevo Govern tras la salida de Junts para "normalizar y estabilizar la situación en Cataluña".

Asimismo, también ha reprochado a la portavoz de ERC, Mirella Cortés que haya usado el catalán en la tribuna para escenificar según ella la falta de democracia en España que le impide expresarse en esta lengua. El Gobierno, ha recalcado Sánchez, nunca usará "el castellano ni catalán como elemento de confrontación, las lenguas están para unir", al tiempo que le ha recriminado que pretenda darle "lecciones de democracia".

INSTA A ABRIR MESA DE DIÁLOGO

Por último, el presidente del Gobierno ha sostenido que "sería bueno" que ahora que ERC gobierna "en solitario abriera una mesa de diálogo entre las distintas fuerzas política" en Cataluña como ya ha hecho el Ejecutivo con el Govern.

Durante su intervención, la senadora de ERC Mirella Cortés ha proclamado que el Gobierno del PSOE "no es útil para Cataluña" si no cumple sus promesas, emplazándole a desplegar políticas progresistas "valientes" y advertirle de que "cuando la izquierda no hace de izquierda, gana la derecha y los fascistas".

También ha recriminado al jefe del Ejecutivo que alardee de despliegue de escudo social cuando ha lanzado un "rescate a la industria armamentística" en los actuales Presupuestos Generales, cuantificado en 24.000 millones.

La parlamentaria republicana ha trasladado a Sánchez que "no es tan difícil cumplir con ERC" y ha afeado al Gobierno de coalición falta de despliegue de compromisos, como corregir el déficit inversor en Cataluña o solventar el "caos" del servicio ferroviario de Rodalies.

Cortés ha denunciado que existe aún la "represión" por parte del Estado hacia Cataluña y que si España fuera una "democracia plena" no se utilizaría el derecho penal contra un "movimiento pacífico como el independentismo", que ha generado "exiliados políticos" y 64 personas espiadas mediante el software Pegasus. Es más, ha lanzado a Sánchez que el verdadero "laberinto" es la "judicialización de la política" en Cataluña.

También ha recriminado al jefe del Ejecutivo que tampoco se atreva a organizar un referéndum sobre monarquía o república, la tardanza en derogar la 'Ley 'Mordaza', el retraso en la aprobación de la Ley de Vivienda y que no ceda las viviendas de la Sareb para incorporarla al parque público de vivienda de las comunidades autónomas.

BILDU PIDE ROMPER CON EL RÉGIMEN DEL 78

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Jon Elejabarrieta, ha reconocido que algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno son "positivas" pero se quedan en "puros parches si no vienen acompañadas de reformas estructurales que permitan solucionar problemas sistémicos de manera permanente". Sánchez se ha defendido el Gobierno tiene "una hoja de ruta clara, con reformas estructurales que no son parches".

Asimismo, el senador vasco ha invitado al presidente a "romper con el régimen del 78 en todas sus expresiones, la económica, la monarquía, la militar, la mediática o la judicial". Un régimen, ha denunciado, que "continúa negando el reconocimiento de Euskal Herria como nación", si bien Sánchez no se ha pronunciado sobre esta cuestión en su réplica.