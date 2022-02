Sánchez pide a PP que no cuestione la Democracia, renueve el CGPJ y "no manche" el nombre de España ante la UE

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes al PP "dos cosas", y que pasan por no cuestionar la democracia, cumplir la Constitución Española y renovar el Consejo General del Poder Judicial y que "no manche el nombre de España" ante las instituciones comunitarias.

Así se lo ha pedido Sánchez durante su intervención en el acto del PSOE de cierre de campaña, que se ha celebrado ante una abarrotada Cúpula del Milenio de Valladolid, donde ha acompañado al líder socialista en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca.

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha dejado claro que el PP "no va a arrimar el hombro y no van a echar una mano" después de que no lo hicieran "ni en los peores momentos de la pandemia", porque es lo que siempre hacen los 'populares' cuando están en la oposición, pero les ha querido pedir dos cosas.

Que no pongan en cuestión la democracia, que cumplan con la Constitución y renueven el CGPJ y que no manchen el nombre de España en las instituciones comunitarias, ya que sólo por eso "merecen perder las elecciones" este domingo en Castilla y León. Al tiempo que Sánchez ha reivindicado "la buena política" ya que tal y como ha apuntado la política "no es hacerse un book de fotos, ni hablar desde un secadero de jamones o hacerse fotos con vacas o terneros", es algo "mucho más serio", ha enfatizado.

Asimismo, ha defendido que la buena política también es reconocer errores, y así ha reconocido que el PSOE los ha cometido porque "nadie tenía una hoja de ruta para actuar ante un virus desconocido" que obligó a tomar decisiones "muy difíciles y complejas", pero ha dejado claro que "ni un solo día, pese a esos errores", el Gobierno de España no se ha dejado de trabajar "por la dignificación de las condiciones laborales y sociales" de los españoles.

Y así se ha referido al error cometido por un diputado en la votación de la convalidación de la reforma laboral, aunque el presidente del Gobierno ha precisado que no es el error de un parlamentario "sino de toda una organización--en referencia al PP-- que ha votado en contra de los avances sociales que benefician a 20 millones de trabajadores".

NI ESPAÑA NI CyL SE MERECEN AL PP DE CASADO Y MAÑUECO.

Por ello, según Sánchez, la conclusión "clara" es que ni España ni Castilla y León se merecen al PP "de Casado y Mañueco", frente a la buena política que reivindican los socialistas y de la que se pueden sacar "lecciones", como la que se puede extraer de la pandemia del coronavirus.

Y es que en muchas ocasiones, como ha relatado el presidente del Gobierno, se han visto las pandemias y los virus como algo que tenían impacto en Asia o en África mientras occidente "veía esto con una cierta displicencia" porque no afectaba a las sociedades avanzadas, pero en marzo de 2020 el mundo entero se vio azotada por una pandemia mundial.

Por ello, cree que esto debe ser "una cura de humildad para occidente" porque es necesario vacunar al conjunto de la población para poder superar "definitivamente" la pandemia, al tiempo que ha defendido el proceso de vacunación llevado a cabo en España que permitió alcanza al 70 por ciento de la población "en tiempo y forma" a pesar de las críticas del PP.

Un proceso de vacunación que, según Sánchez, "es un éxito colectivo" de las diferentes instituciones, de los profesionales sanitarios y de todos los españoles, momento que ha aprovechado para anunciar que en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar una ley de ciencia "para acabar con la precariedad y dar estabilidad" a los científicos.

Por otro lado, el líder de los socialistas ha rechazado las ideologías "neoconservadores y neoliberales" que consideran la sanidad como una mercancía "ya que son un riesgo para la salud y la para la economía" del país, frente a las propuestas socialdemócratas que han permitido que en España haya 20 millones de ocupados, "la tasa más baja desde 2008", por lo que Sánchez ha precisado que el PSOE "gestiona mejor la economía que la derecha".

Porque cuando el PP habla de bajar impuestos "es para recortar el estado del Bienestar", ha afirmado Pedro Sánchez, quien ha enumerado alguno de los logros de su Gobierno como la reforma de la ley de Educación, el aumento del salario mínimo, la creación de un ingreso mínimo vital, la reforma laboral o la de las pensiones, así como la ley de vivienda o los 1.200 millones de euros destinados a becas.