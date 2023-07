Sánchez pide el voto para los "avergonzados" del PP: "Los votantes de PP y Vox son mejores que sus dirigentes"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto a los votantes "avergonzados" del PP por sus acuerdos con Vox y confía en que hay mucha gente que "no quiere la España de Feijóo y Abascal", pese a que no sean votantes del PSOE.

"Yo estoy convencido de que los votantes del PP y Vox son mucho mejores que sus dirigentes y por eso creo que es importante pedir el voto. Pido el voto para todos aquellos votantes de otras opciones políticas, incluida la del Partido Popular, que están avergonzados de los acuerdos con Vox y con Abascal. Pido el voto mayoritario de izquierdas, de centro y también de gente de derechas que sé que me van a dar un voto prestado", ha afirmado en una entrevista con elDiario.es recogida por Europa Press.

Sánchez cree que las elecciones del próximo 23 de julio no se trata de "una contienda entre partidos políticos" y advierte que los comicios "va de decidir qué dirección toma España". "No es la alternancia. Hay que decirle con nuestro voto sí al avance. Y decirle a Feijóo que con Abascal no, que así no, que con Abascal nunca. Y eso también tenemos que hacerlo el próximo 23 de julio", ha subrayado.

"Si toma una dirección de avance o una dirección de retroceso. En estas elecciones no nos estamos jugando la alternancia: la amenaza real es un gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal, que evidentemente supondría un retroceso serio, grave, en derechos y libertades, como estamos viendo ya en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas donde han pactado", ha indicado.

El presidente del Gobierno tilda el posible pacto de coalición entre PP y Vox de "película tenebrosa" y ha asegurado que él ha buscado votos "hasta debajo de las piedras" para lograr "avances y conquistas sociales", mientras que achaca que el PP y Vox "acuerdan prohibir las concentraciones contra la violencia machista, o el colmo de ver censura en eventos culturales".

"Me parece que nos estamos jugando mucho, demasiado, como para que el 23 de julio no salgamos a los colegios electorales y le digamos al PP que así no y a Vox, que no, y que digamos, entre todos, sí al avance.

En caso de seguir gobernando, Sánchez apunta que han quedado "muchísimas" cuestiones en el tintero, como la ley de paridad, la ley de familias, todo el despliegue de la ley de vivienda y pone de manifiesto que la vivienda "tiene que ser la gran causa nacional durante los próximos cuatro años".

"PP Y VOX AÑORAN LA CATALUÑA DE PUIGDEMONT"

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha ensalzado que la economía nacional y el empleo está creciendo y confía en que ganen la "batalla" de Doñana. "Yo creo que el planteamiento que hay que hacer en muchas ocasiones no es tanto el corto plazo, sino el medio y el largo plazo", ha indicado.

"Yo voy a defender el Mar Menor, que voy a defender el Parque Nacional de Doñana y que voy a hacer de la transición ecológica uno de los ejes vectores de transformación y de oportunidades para nuestro país", ha recalcado.

Sobre la cuestión catalana y los indultos, Sánchez dice que Puigdemont era un problema hace cinco años, hoy es una anécdota. Y la palabra de Puigdemont vale lo que vale su declaración de independencia. Es papel mojado. Pero lo que sí que es cierto es que hay una coincidencia entre Feijóo, Abascal y Puigdemont y es que quieren que cuanto peor, mejor.

"El PP y Vox añoran la Cataluña de Puigdemont. Y Puigdemont añora la España gobernada por la derecha. Imaginémonos una derecha y una ultraderecha que han dicho -Abascal en este caso- que la solución en Cataluña es resolverlo a bofetadas. Nosotros queremos construir convivencia, queremos construir cohesión", ha apostillado.