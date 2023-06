Sánchez rechaza que debatir sea una "excentricidad", lo considera una "obligación", un "deber" y una "necesidad"

Insiste, ante las críticas de Yolanda Díaz, que también habrá debates con el resto de fuerzas políticas

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha rechazado este mediodía que su propuesta de seis 'cara a cara' con Alberto Núñez Feijóo sea una "excentricidad". En su opinión es una "obligación", un "deber" de todo demócrata y una "necesidad" de los sistemas políticos. Sobre las críticas de Yolanda Díaz, ha apuntado que también habrá debates con Sumar y con Vox.

Así ha respondido al calificativo que le ha dedicado el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, a su propuesta. El dirigente 'popular' ha rechazado la propuesta lanzada por Sánchez esta mañana y le ha advertido de que no va dejar que la "ansiedad" del jefe del Ejecutivo vaya a marcar la agenda del PP.

Ante esta respuesta y durante una rueda de prensa conjunta en Moncloa con el primer ministros sueco, Ulf Kristersson, Pedro Sánchez ha asegurado que "debatir nunca es una excentricidad".

VOTAR CON INFORMACIÓN Y NO CON BULOS

"Es una obligación, un deber de todo demócrata porque lo que está en juego es muy importante", ha alegado antes de reiterar que es necesario "clarificar" la dirección que toma el país en los próximos cuatro años. Al respecto, ha insistido en que las elecciones son precisamente para eso y la democracia, ha añadido, consiste en "debatir, conocer los proyectos políticos, contrastarlos y argumentar en base a datos, razones e ideas y no a mentiras, bulos o descalificaciones o sucesión de monólogos".

En este contexto y ante el primer ministro sueco, ha recordado que en las elecciones de Suecia hubo siete debates 'cara a cara' y 5 debates sectoriales, es decir 12 debates.

En cuanto a las críticas que ha realizado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien considera fuera de la realidad que el presidente debata a solas con Feijóo, Pedro Sánchez ha recordado que cuando ha lanzado esta propuesta también ha dicho que habrá debates con otras fuerzas políticas, debates que "reconozcan la realidad": el multipartidismo del sistema político.

Pero ha alegado, en defensa de su propuesta de los 'cara a cara' que no se puede "esconder" lo que considera una "obviedad" y es que los dos únicos candidatos posibles a la presidencia del Gobierno son él mismo y Feijóo.

Pedro Sánchez ha insistido en que esta afirmación la hace después de una reflexión inicial y es, asegura, que el PP está planteando estas elecciones en base a una "disyuntiva falsa", que es "o Sánchez o España".

"Esto no va de que quien no vote al PP o a Vox no sean españoles, no somos la antiEspaña, al contrario", ha exclamado, recordando que esa disyuntiva se ha utilizado en otros sistemas políticos cuando se hablaba de "o América o el socialismo", o de "Bruselas o Budapest".

A este respecto ha insistido en que eso nada tiene que ver con lo que se juega el 23 de julio. En su opinión, lo que se juega en estas generales es que la presidencia del Gobierno y por tanto la orientación política que se le da al país pueda estar liderada o bien por él o bien por el señor Feijóo. Eso, ha dicho, no significa que no tenga debates con otras fuerzas políticas como Sumar o Vox. "Acudiré gustosamente", ha exclamado.

Sánchez ha insistido además en la celebración de debates sectoriales, porque considera importante saber cuál es la orientación que se quiere dar a la política económica o laboral. Considera que cualquier cambio en política económica, energética o laboral pueden amenazar el crecimiento y la creación de empleo en España.

NO RESPONDE POR QUÉ NO ACEPTÓ LOS 'CARA A CARA' QUE PROPUSO CASADO

Por ello, ha concluido que "debatir no es ninguna excentricidad, sino una necesidad de los sistemas políticos", insistiendo en que lo que está en juego es tan importante que merece los 6 debates y el resto de los que plantearán con el resto de formaciones políticas.

No obstante, Pedro Sánchez no ha respondido a la pregunta de qué ha cambiado para que ahora sí quiera debatir en 'cara a cara' con el líder del PP cuando rechazó los dos cara a cara que le había propuesto el entonces líder del PP, Pablo Casado, de cara a las elecciones de 2019.