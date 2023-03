Sánchez recuerda, tras la petición de indulto parcial para Borrás del TSJC, que es un caso "flagrante de prevaricación"

Afirma que preside una coalición al ser preguntado por el conflicto entre sus socios de Gobierno

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado hoy que la expresidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts, Laurá Borrás, ha sido condenada por un caso "flagrante de prevaricación y mal uso de fondos públicos". Así lo ha dicho al ser preguntado si el Gobierno va a atender la petición del tribunal sentenciador, el TSJ de Cataluña, de concederla un indulto parcial para evitar el ingreso en prisión.

El TSJC condenó ayer a Laura Borrás a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC) entre 2013 y 2018. No obstante, planteó un indulto parcial para que no entre en la cárcel y que se rebaje la pena a no más de dos años con el fin de evitar la prisión.

La sentencia la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental y también le impone una multa de 36.080 euros por 18 contratos menores tramitados entre 2013 y 2017, además de la inhabilitación durante tres años para ejercer cargo público.

El presidente del Gobierno, que hoy se encuentra en Peking tras haberse reunido con el presidente chino Xi Jinping, ha recordado, al ser preguntado si el Ejecutivo atenderá esta petición, que se trata de un "caso de flagrante prevaricación y mal uso de recursos públicos".

No obstante, ha señalado que aún no es una sentencia firme porque tendrá que elevarse al Tribunal Supremo y se tendrán que pronunciar distintas instancias del Estado de Derecho antes de deliberar sobre una petición de indulto en el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que no se pronuncia, no porque no tenga posición al respecto, sino porque tiene que ser respetuoso con el Estado de Derecho.

CONFLICTO DE SUS SOCIOS

Por otra parte, al ser preguntado si él preside un Gobierno tripartido, dada la división interna de Podemos --que ha asegurado que no irá a la presentación este fin de semana de la coalición Sumar de Yolanda Díaz--, Pedro Sánchez se ha limitado a precisar que él preside una coalición.