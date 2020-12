Sánchez reivindica la mayoría de los PGE y dice que lo "inexplicable" es que no los apoyaran todos los grupos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes la mayoría de 188 diputados de once formaciones distintas que apoyaron este jueves la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 --que ahora pasan al Senado--, y ha apostillado que lo inexplicable no es eso sino que haya habido formaciones que no hayan respaldado unas cuentas que son, a su juicio, "necesarias como el aire que respiramos".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS) El presidente ha vuelto a defenderse así, aunque sin hacer referencia a ello, de las duras críticas que está recibiendo por parte de la oposición por haber sumado a esa mayoría a formaciones como ERC y EH Bildu, que el PP interpreta como "una traición a España". En la comparecencia que ha ofrecido en Cantabria tras reunirse con el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, Sánchez ha asegurado que el apoyo de once grupos parlamentarios a unas cuentas que son imprescindibles, a su juicio, para afrontar la crisis, "es lo normal" y no requiere explicación. "Lo que es inexplicable es que haya habido grupos que no hayan apoyado unos Presupuestos que son tan necesarios como el aire que respiramos", ha afeado. "Dejar a España sin Presupuestos en medio de la peor crisis en un siglo hubiera sido como dejar a un barco sin timón y motor en medio de la tormenta del siglo", ha enfatizado. El vídeo del día Casado pide a Sánchez respetar la decisión del Supremo sobre los presos.