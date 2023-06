Sánchez renueva su alianza con Dos Hermanas para prolongar la "aventura maravillosa" que allí inició

DOS HERMANAS (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este domingo a prolongar más allá de las elecciones generales del 23 de julio la "aventura maravillosa" que inició en Dos Hermanas (Sevilla) en 2017, cuando anunció desde esa localidad que se presentaría a las primarias para reconquistar la Secretaría General del PSOE de la que había dimitido en octubre de 2016, en un convulso Comité Federal marcado por su negativa a que el Grupo Socialista se abstuviera en el Congreso de los Diputados para propiciar la investidura del entonces líder del PP, Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez ha elegido un histórico bastión socialista como Dos Hermanas, la ciudad andaluza más poblada que va a gobernar el PSOE en el mandato municipal recién iniciado con la conformación de los ayuntamientos renovados en las elecciones locales del 28 de mayo, para protagonizar su primer gran acto de la precampaña de las elecciones generales del 23 de julio.

El acto se ha celebrado en la caseta municipal del recinto ferial de Dos Hermanas ante unas 3.500 personas, según la cifra que ha dado públicamente el alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, durante su intervención en este mitin al que también han asistido, entre otros dirigentes del PSOE, la vicesecretaria general del partido y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero --que encabeza la lista socialista al Congreso por Sevilla--; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; la portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Pilar Alegría, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Pedro Sánchez ha remarcado durante su intervención que en Dos Hermanas "empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar a España para bien", y ha aseverado que no está "dispuesto a que este viaje termine aquí el próximo 23 de julio".

"No se lo merecen España ni los trabajadores, ni los autónomos, ni los empresarios, ni las familias de este país, ni los jóvenes ni las mujeres. No se lo merece la mayoría social de este país", ha proclamado el líder socialista para agregar que "no hemos hecho este viaje para quedarnos aquí".

"LLENAR LAS URNAS DE VOTOS ROJOS"

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha llamado a "llenar las urnas de votos rojos" socialistas el próximo 23 de julio, y ha comenzado su intervención en este acto agradeciendo a Sánchez su "fuerza, raza y ganas", así como que "pelee con ahínco" y utilice su "talento" para que España avance y progrese.

Montero ha valorado que Sánchez "no se amilana ante las amenazas de los intereses de aquellos que siempre quieren mantener el 'status quo' porque no quieren que sea la mayoría social de este país la que prime" en la política que se aplique en España, y ha reivindicado medidas del Gobierno del que ella forma parte como ministra de Hacienda y Función Pública como la subida de las pensiones conforme al IPC o la del Salario Mínimo Interprofesional.

La también cabeza de lista del PSOE por Sevilla al Congreso ha valorado que el Gobierno de Sánchez ha sido capaz de "sortear obstáculos muy graves" que ha sufrido con la pandemia de Covid-19 y la guerra de Ucrania, y que puede decir que esta crisis "no se ha saldado con desigualdad", sino "todo lo contrario".

Montero ha proclamado que los socialistas llegan a la cita del 23J "con las pilas cargadas" para "ganar" en las urnas y derrotar al que "no tiene más programa que derogar todo lo que ha hecho" el Gobierno de Sánchez, ha dicho en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al hilo, ha denunciado los "acuerdos vergonzantes" del PP con Vox en lugares como Comunidad Valenciana, que llevan a "hipotecar las políticas públicas y de progreso que vive este país", algo que los socialistas "no vamos a consentir", según ha advertido la ministra.

La 'número dos' de la dirección socialista ha proclamado que "no tenemos tiempo que perder" porque "nos jugamos tanto" en las elecciones del 23J como son "derechos, libertades, avances y oportunidades" de los ciudadanos, y "que no vuelva el fantasma del pasado, de la precariedad, de la tristeza, de los recortes, de la desigualdad, de la falta de oportunidades para nuestros hijos", ha añadido.

De igual modo, ha indicado que esta campaña la van a hacer "especialmente las mujeres", que se juegan el 23J "seguir contando, seguir avanzando, seguir combatiendo la violencia de género", ha advertido María Jesús Montero antes de proclamar que van a ser ellas quienes van a "llevar en volandas al presidente Sánchez y al PSOE".

DOS HERMANAS COMO LUGAR PARA TOMAR "IMPULSO"

El recién reelegido alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, ha sido el primero en tomar la palabra en este acto en el que ha defendido que su ciudad "siempre ha supuesto un impulso" para el PSOE, y en el que ha repasado "momentos especiales" que le unen con Pedro Sánchez.

Así, ha destacado que, en 2014, él mismo se desplazó junto a dos compañeros de la agrupación local socialista de Dos Hermanas --Agustín Morón y Francisco Salazar-- a la localidad madrileña de Alcorcón para presenciar la presentación del por entonces aspirante a la Secretaría General del PSOE en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba, el propio Pedro Sánchez.

Francisco Rodríguez ha aludido a "lo que pasó" en 2016 "para que no vuelva a pasar", y ha destacado que, en diciembre de ese año, el por entonces alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, "se fue hasta un local de oficinas de la calle Serrano" para participar en la confección de un manifiesto en el que se le pedía a Sánchez que volviera a presentarse para liderar el PSOE.

Y en 2017, según ha continuado rememorando el alcalde nazareno, "muy cerca" de donde se ha celebrado el mitin de este domingo, "en un lugar muy simbólico" como el 'Lago de la Vida' de Dos Hermanas, Pedro Sánchez "decidió dar el gran paso para la vida de los socialistas y para todo el país" al anunciar que se presentaba a las primarias "para luchar contra todo y contra todos los que siempre se han resistido a cambiar el curso de este país".

"Y aquí estamos hoy, en 2023, todos contigo" de nuevo, ha proclamado Francisco Rodríguez, que ha trasladado a Pedro Sánchez que "Dos Hermanas sigue estando como siempre contigo", y del que ha valorado que este domingo ha llegado a esta ciudad "cargado con una mochila de realidades" con las que el Gobierno por él presidido ha conseguido "transformar España hasta tal punto que no la conoce ni la madre que la parió".

Ante unas "derechas rabiando con fuerza, calumniando, insultando", Francisco Rodríguez ha llamado a "parar lo que quiere venir", y ha concluido su intervención exclamando que "los socialistas no nos rendimos" y van a "ganar" las próximas generales como lo han hecho "en muchos pueblos y ciudades de España hace tres semanas", en los comicios locales del 28 de mayo.