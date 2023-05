Sánchez se reúne en Moncloa con el creador de ChatGPT y dice que la inteligencia artificial debe respetar derechos

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en Moncloa con Sam Altman, confundador de Open AI, la empresa operadora de la herramienta ChatGPT.

En el encuentro ha destacado que la inteligencia artificial es una oportunidad de desarrollo pero debe respetar los derechos y valores democráticos.

"Me he reunido con Sam Altman, cofundador de OpenAI, con quien he compartido que la Inteligencia Artificial es una enorme oportunidad para modernizar nuestras sociedades", ha escrito Sánchez en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

A continuación , ha señalado que es "imprescindible que su desarrollo respete los derechos y los valores democráticos". En la reunión también ha participado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.