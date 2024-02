Sánchez (RTVE) defiende 'Zorra' y dice que la polémica le recuerda a la de Carlos Tena y Las Vulpes en los años 80

Se responsabiliza de la retransmisión de los Goya en RTVE con Inés Hernand y la enmarca en el "humor" y el "entretenimiento"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de RTVE y del Consejo de Administración, Elena Sánchez, ha defendido este jueves la canción que representará a España en el próximo festival de Eurovisión, 'Zorra', y ha afirmado que la polémica en torno a la letra le recuerda a la del periodista Carlos Tena y Las Vulpes en los años 80, por el tema 'Me gusta ser una zorra'.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) del control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, Sánchez ha explicado que "hace 40 años, a Carlos Tena, uno de los mejores periodistas musicales del país", emitir en La 1 al grupo bilbaíno Las Vulpes, le costó la suspensión del programa, tener que dimitir y lo "más grave", una querella por escarnio público de la Fiscalía General del Estado.

"Radiotelevisión Española y yo estoy firmemente comprometida con la igualdad entre las mujeres y hombres y en contra de la violencia contra ellas", ha declarado Elena Sánchez ante las declaraciones del diputado del PP Jaime Miguel de los Santos quien ha criticado al Ejecutivo por defender la canción del dúo Nebulossa. "El problema está cuando desde el Gobierno, el presidente (Pedro Sánchez), la propia ministra de Igualdad (Ana Redondo) pretenden hacer pasar la canción 'Zorra' como un himno que empodera a las mujeres", ha dicho el diputado.

"Le recordamos a estos que se ríen que la palabra que más aparece en las sentencias por violencia machista es 'zorra'. Por eso es indignante que el presidente del Gobierno hable de un feminismo divertido y de que esta canción puede en ningún caso empoderar a nadie", ha enfatizado De los Santos.

Por su parte, la presidenta interina de RTVE ha replicado que el dúo Nebulossa se proclamó finalista del Benidorm Fest en diciembre y se impuso en la final. Además, ha argumentado que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión ha interpretado que la letra de la canción "no vulnera las normas del certamen" y que "es elegible para participar".

En medio de la polémica por la elección de la canción la delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de RTVE, Montserrat Boix, anunció su dimisión del cargo. "Esta presidenta interina respeta el criterio de la señora Montse Boix y agradece todas las actuaciones que ha realizado la Delegada de Igualdad a lo largo del año", ha dicho Elena Sánchez.

"En esta ocasión, hemos considerado otras cuestiones que concurren en este caso concreto, tales como la libertad creativa, la manifestación musical, el ambiente festivo en el que se produce el concurso internacional en el que se inscribe esta participación, la valoración que ha hecho la Unión de Radiodifusión Europea y otros organismos para valorar la respuesta que debe tener la Corporación", ha añadido.

Por otro lado, el senador del PP José Ángel Alonso ha criticado la retransmisión de los premios Goya en la plataforma RTVE Play, a cargo de Inés Hernand, "que cobró 5.000 euros por dedicarse a espetar groserías de todo tipo, acompañadas de eructos, gestos, obscenidades y comentarios con un claro sesgo ideológico".

Para el 'popular', la retransmisión "alcanzó su momento álgido" cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pisó la alfombra roja. "Fue en ese instante cuando la reportera comenzó a dar saltos de alegría mientras se refería a la vicepresidenta como mi amiga Yolanda", ha señalado, al tiempo que "hasta el propio Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE ha dimitido en bloque y se vio obligado a criticar con dureza este tipo de comportamientos aduladores hacia un presidente del Gobierno".

En este sentido, la responsable de la Corporación pública hace una valoración "positiva" del seguimiento de la retransmisión de la alfombra roja a través de la plataforma, que "tuvo el mejor dato" de los últimos años y "más de un millón de visitantes". Además, ha destacado que el objetivo del programa fue "entretener" y ser "un complemento de humor" a la retransmisión informativa de La 1 de TVE.

"Fueron tres horas de retransmisión en directo en las que la humorista y presentadora repitió una broma de manera recurrente. Se llama 'running gag'. No lo sabía. Lo he aprendido ahora y se mueve en el ámbito del humor y los monólogos. 'Running gag' consiste en repetir varias veces una misma frase. En esta ocasión repitió 18 veces 'eres un icono' a los invitados que iba entrevistando y entre ellos el último fue en efecto el presidente del gobierno", ha explicado, para después añadir que "la retransmisión se tiene que valorar aplicando criterios de entretenimiento, no informativos".

No obstante, ha dicho comprender que "ese tono desenfadado" de la retransmisión en la plataforma "haya resultado, para algunos, cuestionable en una televisión pública". "Yo asumo, como presidenta de la Corporación y ninguna otra persona, la responsabilidad a que hubiera lugar", ha zanjado.

BALANCE DE GESTIÓN DEL ÚLTIMO AÑO

En el balance de gestión del último año, desde su anterior comparecencia celebrada en abril de 2023, Elena Sánchez ha señalado el acuerdo de las oposiciones, los avances en materia de igualdad y los datos de audiencias, donde ha destacado el incremento de La 1 en los últimos meses y la consolidación de los Telediarios como segunda opción; los despliegues informativos especiales, las coberturas electorales, los pasos dados con los fondos europeos o el cambio de emisión a UHD en televisión y a DAB+ en la radio en el ámbito tecnológico.

También ha subrayado el empuje de la plataforma RTVE Play, la inversión en cine, la consolidación de RTVE como referencia deportiva, el contrato firmado con Telefónica para el acceso a la información territorial de RTVE a través de esa plataforma y en materia laboral, el restablecimiento de la jornada de 35 horas, entre otros logros.

Sobre la gestión de los Fondos Europeos, ha señalado que RTVE "está siendo responsable, transparente y eficiente" y ha explicado que "las obligaciones antifraude son una parte fundamental" de la misma. "Para ello la Corporación ha elaborado un Plan de prevención del fraude, la corrupción y los conflictos de interés, que nace de la necesidad de garantizar la máxima diligencia, honestidad, objetividad, transparencia y legalidad en el uso y gestión de las ayudas, fondos y subvenciones públicas recibidas con motivo de la participación de la Corporación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", ha concluido.