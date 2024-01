Sánchez Serna (Podemos) pide al Gobierno que "pase de las palabras a las acciones en el genocidio contra Palestina"

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha acompañado esta tarde a los cientos de murcianos y murcianas que se han manifestado en la Gran Vía para protestar contra el genocidio israelí en Palestina. Al respecto, el portavoz morado ha exigido al Gobierno de España "que pase de las palabras a los hechos".

"Hasta ahora hemos visto declaraciones, pero no acciones -afirmaba-, y esas acciones tienen que llegar rompiendo relaciones con el estado de Israel hasta que no cese el genocidio en Palestina". Además, el diputado ha subrayado la necesidad de "acabar con el comercio de armas con Israel, que hasta está usando armas ilegales en sus bombardeos al pueblo palestino".

Por otra parte, consideraba "vital" que el Gobierno "apoye la demanda que ha hecho Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia para llevar a Israel a este organismo por crímenes de guerra".

Sin embargo, Sánchez Serna lamentaba que "el Gobierno parece ir en la dirección contraria". Se refería a la posible entrada de España en un conflicto con Yemen, "uno de los países más pobres de la región".

En su opinión, "seguir bombardeando países pobres no traerá la paz y, además, podría provocar una escalada bélica internacional". "Todo lo que no sea cortar relaciones con Israel y parar el tráfico de armas no servirá de nada", concluía.