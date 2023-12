Sánchez tacha las palabras de Abascal de "extraordinariamente graves" y señala al PP por meterles en instituciones

Dice que Feijóo debe "reflexionar" sobre sus aliados y que el PP ha hecho "importante" a Vox

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "extraordinariamente graves" las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que afirmó que habrá un momento en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al propio Sánchez. Además, ha señalado que Abascal iba a ser vicepresidente del Gobierno, en un Gobierno presidido por el PP.

En la presentación de su libro 'Tierra Firme' en un coloquio junto al presentador Jorge Javier Vázquez y la periodista, Ángeles Caballero, Sánchez ha cargado contra el partido de Alberto Núñez Feijóo al señalar que debe "reflexionar" sobre los aliados que tiene, considera que el PP es responsables de hacer "importante" a Vox, al abrirles las puertas de las instituciones.

Así ha reprochado que de la mano del PP han entrado en gobiernos municipales, autonómicos y también les iban a incluir "en el Gobierno de España".

Además, ha calificado a Vox como un "partido de odio" y considera que sus palabras no son un lapsus sino que pretenden que la política esté monopolizada por este "discurso del odio" y que los ciudadanos estén "enfrentados".

Por el contrario, Sánchez considera que el ambiente en el país es diferente. "Aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público Abascal".

Sánchez se ha quejado de que existe una "polarización asimétrica" porque hay "insultadores e insultados", "asediadores y asediados" en referencia a las manifestaciones ante la sedes socialistas y los actos vandálicos en varios puntos de España. También dice que hay quien "inocula odio" como a su juicio hace Abascal con su discurso mientras desde el Gobierno trabajan "con humildad y respeto" para combatir ese tipo de ideologías.

VE A FEIJÓO, "RESISTENTE"

Por otro lado, al ser cuestionado sobre alguna virtud que observe en el líder de la oposición, Sánchez ha señalado que ve a Feijóo una persona "resistente" y que "aguanta bien la posición", algo que Sánchez considera "importante" en política.

Sin embargo, a renglón seguido ha vuelto a recordar su relación con el narcotraficante Marcial Dorado y señala que es "inquietante" que su partido le haya elegido como líder pese a haber mantenido ese tipo de amistad.

Sobre la relación de Feijóo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, dice que él le cae bien a la política alemana, del mismo partido que Feijóo, aunque eso no es incompatible con que tenga una buena relación con el presidente del PP.

¿UN TERCER MANDATO?

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de presentarse a un tercer mandato, Sánchez ha evitado pronunciarse directamente aunque señala que "hay proyecto político para rato".

"Es a lo que aspiro porque es importante consolidar las transformaciones", señala a continaución. Además dice que prefiere no hablar de número de mandatos o de años y ve más importante "las ganas y las ideas".