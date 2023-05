Sánchez ve "cinismo" en PP por no denunciar en 2015 que Bildu llevó condenados y Gamarra le acusa de "blanquearlo"

La dirigente del PP le emplaza a ser "valiente" y aclarar a los ciudadanos si va a volver a pactar con Bildu tras el 28 de mayo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha denunciado este miércoles el "cinismo" del PP con ETA porque, según ha recordado, en 2015 no protestó ni dijo "nada" cuando esa misma formación concurrió a los comicios con condenados. Por su parte, la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, le ha exigido que tenga "valentía" y aclare a los ciudadanos si volverá a pactar con ese partido en Navarra y Euskadi tras las elecciones del 28 de mayo, al tiempo que le ha advertido de que "la sociedad no olvida por mucho que los blanquee y legitime".

Este debate en la sesión de control del Congreso se ha producido tras el duro cara a cara que mantuvieron este martes en el Senado el presidente el Gobierno y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el que de nuevo las listas de Bildu fue el eje central de los reproches y acusaciones mutuas entre ambos.

En el Pleno de la Cámara Baja, Gamarra ha instado a Sánchez a aclarar cuál será su relación con Bildu tras los comicios y si va a romper con ese partido "o con la decencia". "Sea valiente con los españoles y díganoslo", le ha requerido, para añadir que con este tipo de actuaciones se "dilapidan los valores democráticos". "De Bildu nos lo podíamos esperar todo. De un presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, no", ha manifestado.

GAMARRA CRITICA QUE SÁNCHEZ SEA "COMPLACIENTE" CON BILDU

En este sentido, la secretaria general del PP ha criticado que Sánchez sea "tan cruel" con el PP y tan "complaciente" con Bildu y le ha advertido de que eso "le va a marcar su historia para siempre" porque la sociedad española "no olvida por mucho que los blanquee y legitime".

Gamarra ha recordado que en la campaña de 2019 el jefe del Ejecutivo prometió a los españoles que no iba a pactar con Bildu pero hoy es su "socio preferente" y es esa formación la encargada de presentar en el Congreso la Ley de Vivienda y son también los "notarios de la memoria democrática".

"Dispone hoy de dos minutos y medio para justificar los pactos en el pasado, para romper los del presente y para renunciar a los del futuro. ¿Va a romper con Bildu? ¿Va a decir la verdad a los españoles?", le ha interpelado de nuevo.

SÁNCHEZ, AL PP: "NO TIENE MÁS ARGUMENTO QUE ETA"

En su turno, Sánchez ha afirmado que la democracia derrotó a ETA hace 12 años y ha presumido de nuevo de que fueron gobiernos socialistas en Euskadi y Madrid los que lo hicieron, algo que, según ha dicho, el PP "no acepta" y no puede "soportar" ni "digerir".

"Cuando en 2015 había condenados que habían cumplido sus penas en las listas, no dijeron nada y no pusieron el grito en el cielo. ¿Eso no es un elemento del mayor cinismo que siempre ha tenido el PP a la hora de utilizar a las víctimas del terrorismo?", ha espetado Sánchez a Gamarra.

El jefe del Ejecutivo ha recriminado al PP que no tenga "más argumento que ETA" y les ha recordado que la banda terrorista "ya no existe". Y de nuevo ha repetido algunos argumentos que empleó en el Senado como que el Gobierno del PP negoció con ETA y le llamaron "Movimiento Vasco de Liberación Nacional".

"La verdad es que acercaron a presos a cárceles de Euskadi. La verdad es que excarcelaron también a etarras cuando ETA estaba en activo. La verdad también es que condenados que han cumplido ya sus penas forman parte de las listas municipales desde el año 2015, cuando ustedes gobernaban y no pusieron el grito en el cielo como están haciendo hoy", ha insistido.

PREGUNTA AL PP POR LA POSICIÓN DE ZAPATERO Y RUBALCABA ANTE ETA

Según el jefe del Ejecutivo, cuando se acercan las elecciones y el PP "las da por perdidas", "vuelven siempre al argumento de ETA". "Y son capaces de decir cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir. ¿Usted hoy aquí, señora Gamarra, sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos?", ha preguntado, mientras algunos diputados han respondido con un "sí".

Es más, ha preguntado al PP si serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era "cómplice de ETA" o que detrás de los atentados del 11 de marzo estaba ETA "como dijo Mariano Rajoy" y, de nuevo, algunos parlamentarios han respondido con un "sí". "La verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener", ha espetado a la bancada del Grupo Popular.