Sánchez ve un "sarcasmo" que Feijóo ahora defienda la reforma laboral 'sanchista'

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "sarcasmo" el cambio de postura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido con respecto a la última reforma laboral, que ha pasado de querer derogarla a defenderla porque, a juicio del 'popular', se trata "sustancialmente" de una "buena reforma" negociada por los agentes sociales.

"Es curioso que hayan pasado de derogar el 'sanchismo' a reconocer que la reforma laboral 'sanchista' es buena para España (...) ahí dejo el sarcasmo", ha señalado Sánchez en declaraciones a los medios tras finalizar el Consejo Europeo en Bruselas.

En esta línea, el presidente del Ejecutivo ha advertido de las consecuencias que podría conllevar la senda de derogación que plantea el PP en el ámbito económico. "No se puede derogar" la reforma laboral, ha dicho Sánchez, ya que con ella ha conseguido que uno de cada dos contratos sean "estables". El presidente considera que tampoco se puede tocar la reforma de pensiones, que ha recibido el visto bueno de la Comisión Europea.

"Si se deroga lo que funciona, corremos el riesgo de que se frene a una economía que está creando mucho empleo en unas situaciones muy compleja como la que estamos viviendo", ha apostillado el líder socialista.

EN PRIVADO LE RECONOCEN EL "EXTRAORDINARIO" DESEMPEÑO DE ESPAÑA

Y es que, Sánchez ha insistido en defender la tesis de que la economía española "va como una moto". De hecho, ha asegurado que diferentes líderes socialdemócratas y conservadores de Europa le reconocen "en privado" el "extraordinario" desempeño de la economía.

A renglón seguido, ha recordad que España ha sido la primera economía de la Eurozona que ha logrado que su inflación interanual (1,9% en junio) esté por debajo del 2%, tasa de referencia para el Banco Central Europeo.

"Estamos creciendo, estamos creando empleo, estamos controlando mejor que otros socios comerciales la inflación y, en consecuencia, no estamos perdiendo competitividad", ha subrayado el presidente, que no obstante ha admitido que todavía quedan "retos por delante". Estos "retos", de lo que Sánchez no ha desgranado detalles, son buena parte de la prórroga de algunas medidas anticrisis aprobadas por la guerra de Ucrania.