Sandra Barneda, finalista del Premio Planeta

MADRID, 15 (CHANCE)

Eva García Sáenz de Urturi ha sido la ganadora del Premio Planeta con 'Aquitania', pero no solamente su nombre ha sido el que ha resonado entre todos los nominados y es que nuestra presentadora, Sandra Barneda, también tiene mucho que celebrar hoy. La periodista ha sido finalista con la novela 'Un océano para llegar a ti', algo que no solamente le produce orgullo, sino satisfacción y una alegría inmensa.

"Una noche inolvidable en mi vida. Ser finalista del Premio Planeta me emociona y me llena de satisfacción. Me siento plenamente feliz y agradecida por todo el cariño recibido. Compartir la noche con otra mujer y gran autora como Eva García Sáenz de Urturi me complace" han sido las palabras que ha pregonado la presentadora por sus redes sociales, subiendo una historia en Instagram mostrando lo contenta que está.

La ceremonia se ha iniciado con un recuerdo al escritor, Carlos Ruiz Zafrón, fallecido este año, además de con un vídeo con el que los premiados, de la talla de Eduardo Mendoza, Alicia Giménez Bartlett, entre ellos, han explicado lo que significa para ellos estos premios.

Un día que sin duda nunca olvidará Sandra Barneda y que quedará en su recuerdo ya que la presentadora sigue sumando éxitos. No solamente como periodista, sino como escritora, youtuber... y es que la pareja de Nagore Robles sigue demostrando su profesionalidad en todos los sitios al que acude, desde aquí, CHANCE, Europa Press, ¡te felicitamos Sandra!