Sandra Barneda hace balance de año y nos asegura que su amor con Nagore va viento en popa

MADRID, 12 (CHANCE)

Sandra Barneda está viviendo uno de los mejores años profesionales de toda su vida. Finalista con su novela 'Un océano para llevar a ti' en los Premios Planeta, habiendo conseguido un éxito brutal con La isla de las tentaciones, presentando La casa fuerte y lo mejor de todo, despedirá el año en Telecinco junto con Christian Gálvez dando las Campanadas del 2020... ¿qué más se puede pedir?

La presentadora está como loca de contenta y lo cierto es que solamente tenemos que observar su rostro para ver el buen momento por el que está pasando. Por eso, ella misma nos confiesa que aunque tiene ideas en la cabeza, con las que se tendrá que poner a trabajar para escribir su próxima novela, ahora quiero descansar. Un descanso muy merecido después de este año en el que no ha parado de dar el callo.

Como bien decíamos, será la encargada, junto con Christian Gálvez de despedir el año y nos ha confesado que Nagore Robles, irá con ella hasta Gran Canaria para estar cerca y poder celebrar el fin de año las dos unidas: "Fin de año en gran canaria, que va a estar Nagore ahí, nos vamos a comer las uvas juntas y eso me hace muchísima ilusión. Y Navidades no sé, a ver qué pasa en Cataluña".

Loca de contenta, Sandra Barneda nos asegura que dar las Campanadas es algo que le apetece muchísimo: "Voy a pasar el año en gran canaria con Christian Gálvez, cosa que me apetece muchísimo. Le dejaré a él que me diga lo de los cuartos, siempre me da terror, ningún año en mi casa he acertado".

En cuanto a cómo está con Nagore, asegura que: "Sí, el amor me acompaña también y eso es muy bonito, pero siempre digo lo mismo. Creo que hay que primero enamorarse de uno mismo para llegar a la plenitud de vivir el mundo de la pareja, de los amigos, desde donde lo tienes que vivir" y sobre qué le aporta Nagore: "Muchas cosas".

A pesar de haber tenido muchos éxitos este año, Sandra Barneda le pide a este 2021 abrazos: "Le pido que nos volvamos a abrazar, que podamos recuperar un poco la alegría, es complicado, a pesar de lo de las vacunas, pero yo quiero tener la esperanza. Yo creo que la mascarilla no nos la vamos a quitar en todo el 2021, pero poder levantarnos. Ha sido tremendo para la economía en general y para la gente, es rarísimo ver a la gente y no poder abrazarnos. Con gente de tu propia familia, que no la ves, yo no voy a poder abrazar a mis padres, hace un año que no veo a mi padre, mi madre vino, pero él no, tiene 80 años y no sé si podré verle estas Navidades y me da muchísimas pena. Al final un año para ellos son 7, en realidad, y eso es tiempo que nos roban con ellos. Espero que el 2021 sea más generoso en poder pasar más tiempo con la gente que queremos" .