Sandra Gago, harta, pide que se deje de hablar ya de Feliciano López y Alba Carrillo: "Ya estamos en 2021"

MADRID, 24 (CHANCE)

Cansada. Así está Sandra Gago de que le pregunten, en cada evento al que asiste, por Alba Carrillo. Y es que la colaboradora de 'Ya es mediodía' es agua pasada en la vida de Feliciano López, con quien protagonizó en 2016 una de las separaciones más tumultuosas que se recuerdan tan solo un año después de su boda.

Por eso, y a pesar de que Alba aprovecha cada vez que tiene ocasión para lanzar algún dardo contra el tenista, a quien no le perdona el daño que le hizo, la actual mujer de Feliciano - con quien mantiene una discreta relación alejada del foco mediático - ha pedido que no le vuelvan a nombrar a la colaboradora nunca va a hablar públicamente sobre ella.

"Cuando me hacéis esas preguntas se termina la entrevista. Nunca he contestado a ese tema, aparte que ya estamos en 2021 y ya no sé* ya está. Ya estamos en 2021 y ya pasamos" ha afirmado una molesta Sandra, cansada de que se le nombre a Alba cada vez que la entrevistamos.

Una vez puntualizado que está harta de que le nombremos a la ex de Feliciano, la modelo nos ha hablado del gran momento que atraviesa con el tenista y con su pequeño Darío, que en enero cumplirá un año. Aunque en un futuro sí les gustaría darle un hermanito, por el momento están muy bien así y deseando que lleguen las navidades, que esperan con más ilusión que nunca gracias al 'rey' de la casa, un sueño cumplido para la pareja. "Me ha cambiado la vida completamente a mejor. Es algo que queríamos los dos muchísimo y es que estoy feliz, estoy en el mejor momento de mi vida sin duda" ha confesado.

