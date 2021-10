Sandra Gago quiere darle un hermanito a su hijo con Feliciano López

MADRID, 20 (CHANCE)

Feliciano López y Sandra Gago están viviendo uno de sus mejores momentos. Tras darse el 'Sí, quiero' y protagonizar una de las bodas más bonitas del panorama mediático, los dos tortolitos tuvieron a su primer hijo. Desde entonces, muchas han sido las ocasiones en las que hemos visto a la pareja con el carrito y disfrutando de la familia que han formado.

Hemos hablado con Sandra Gago y nos ha confesado su deseo de dar un hermanito a su hijo: "Yo sí, por supuesto, pero ahora mismo no. la mujer de Feliciano López, que dio a luz hace nueve meses, nos cuenta las dotes para la paternidad que tiene su marido para mí el mejor, por supuesto".

Sandra ha demostrado no tiene reparos en expresar la que ella considera la cara menos amable de la maternidad: "Es que para mí no hay peor en este caso. Bueno no hay nada duro a ver los primeros son diferentes, todo nuevo para ti, madre primeriza, esas inseguridades y esos miedos que creo que toda madre primeriza tiene, pero fuera de eso el día a día es una maravilla".